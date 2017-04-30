В Крыму назвали возведение дамбы в Херсонской области "мелким пакостничеством"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Крымские политики спокойно отнеслись к возведению капитальной дамбы в Херсонской области, перекрывающей доступ днепровской воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

"Нам, крымчанам от этого ни холодно, ни жарко, пусть себе там радуются, а мы воду не получаем с Украины уже три года и все тихо и спокойно. Воды нам своей хватает", - прокомментировал ТАСС ситуацию председатель комитета по государственному строительству Госсовета республики Ефим Фикс.

"Иначе, чем мелким пакостничеством я это (устройство дамбы - прим. ТАСС) назвать не могу. Повторюсь: воды нам хватает, водохранилища заполнены, более того, их вода нам не нужна. А они (украинцы) путь радуются, что у них такая дамба есть", - подчеркнул он.

Александр Шувалов, глава комитета крымского парламента по социальной защите, также считает, что Крым прекрасно обходится и без подачи воды с территории Украины. "У нас, в Крыму с водой все в порядке, проблем никаких нет. А вот украинским властям можно посоветовать забетонировать вокруг себя вообще все. Но это их не спасет", - сказал он корреспонденту агентства.

Не дать Крыму воду

Ранее сообщалось, что администрация Херсонской области Украины ввела в эксплуатацию новую капитальную дамбу, которая предназначена для блокирования тока днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым. Представители местной администрации пояснили, что поводом для строительства этого сооружения стала "необходимость восстановления водоснабжения сельскохозяйственных районов юга Херсонской области", которые три года назад после закрытия шлюзов выше по течению оказались от него отрезаны вместе с полуостровом.

После воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года Украина объявила полуостров оккупированной территорией, а для его возвращения начала применять практику различных блокад. Первой из них стало перекрытие водоснабжения по Северо-Крымскому каналу в мае 2014 года. Тогда в Херсонской области была возведена временная дамба. Затем последовали подрыв торговых связей и прекращение электроснабжения, что в настоящий момент компенсировано новыми торговыми путями и энергомостом с территории Краснодарского края.

Помощь России

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки.

До 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма будет проложен магистральный водовод до Керчи - крайней восточной точки Крымского полуострова, его общая протяженность составит около 220 км. Это позволит решить проблему с водоснабжением восточных регионов полуострова, где проживает 400 тыс. человек.