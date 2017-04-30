Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму назвали возведение дамбы в Херсонской области "мелким пакостничеством"

Общество
30 апреля, 14:22 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 30, апреля. /ТАСС

Председатель Госсовета Ефим Фикс подчеркнул, что полуостров не получает воду с Украины уже три года, воды в республике достаточно

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Крымские политики спокойно отнеслись к возведению капитальной дамбы в Херсонской области, перекрывающей доступ днепровской воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

"Нам, крымчанам от этого ни холодно, ни жарко, пусть себе там радуются, а мы воду не получаем с Украины уже три года и все тихо и спокойно. Воды нам своей хватает", - прокомментировал ТАСС ситуацию председатель комитета по государственному строительству Госсовета республики Ефим Фикс.

"Иначе, чем мелким пакостничеством я это (устройство дамбы - прим. ТАСС) назвать не могу. Повторюсь: воды нам хватает, водохранилища заполнены, более того, их вода нам не нужна. А они (украинцы) путь радуются, что у них такая дамба есть", - подчеркнул он.

Александр Шувалов, глава комитета крымского парламента по социальной защите, также считает, что Крым прекрасно обходится и без подачи воды с территории Украины. "У нас, в Крыму с водой все в порядке, проблем никаких нет. А вот украинским властям можно посоветовать забетонировать вокруг себя вообще все. Но это их не спасет", - сказал он корреспонденту агентства.

Не дать Крыму воду

Ранее сообщалось, что администрация Херсонской области Украины ввела в эксплуатацию новую капитальную дамбу, которая предназначена для блокирования тока днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым. Представители местной администрации пояснили, что поводом для строительства этого сооружения стала "необходимость восстановления водоснабжения сельскохозяйственных районов юга Херсонской области", которые три года назад после закрытия шлюзов выше по течению оказались от него отрезаны вместе с полуостровом.

После воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года Украина объявила полуостров оккупированной территорией, а для его возвращения начала применять практику различных блокад. Первой из них стало перекрытие водоснабжения по Северо-Крымскому каналу в мае 2014 года. Тогда в Херсонской области была возведена временная дамба. Затем последовали подрыв торговых связей и прекращение электроснабжения, что в настоящий момент компенсировано новыми торговыми путями и энергомостом с территории Краснодарского края.

Помощь России

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки.

До 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма будет проложен магистральный водовод до Керчи - крайней восточной точки Крымского полуострова, его общая протяженность составит около 220 км. Это позволит решить проблему с водоснабжением восточных регионов полуострова, где проживает 400 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
17
Весенняя уборка: в российских городах прошли субботники
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым
2
Во Внукове задержаны двое граждан ближнего зарубежья с порохом и охотничьими патронами
3
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа
4
Оливер Стоун считает, что новый фильм о Путине откроет американцам другое мировоззрение
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
СМИ: в Китае испытали крупнейший в мире гидросамолет
Темы дня
Загрузка...
Реклама