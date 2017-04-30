Патриарх Кирилл провел литургию в Троицком соборе Александро-Невской лавры в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. После богослужения предстоятель РПЦ посетил могилу своего учителя, наставника митрополита Никодима (Ротова) и почтил его память, сообщили в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

"Я не могу не вспомнить в этот день владыку митрополита Никодима Ленинградского и Новгородского, который вот в этом храме в 60-е годы совершал многие, если не все архиерейские хиротонии в нашей церкви", - отметил патриарх в речи после богослужения.

Он также подчеркнул, что являясь самым ближайшим сподвижником вначале патриарха Алексия I, а потом и патриарха Пимена, митрополит Никодим "нес особую ответственность" за воссоздание церкви в то время находившейся на грани уничножения. "Ему удавалось убедить светские власти <...> и здесь в этом храме совершались все архиерейские хиротонии", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который несколько раз в год бывает в северной столице.