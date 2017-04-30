Кадыров назвал трагическим событием гибель людей в результате оползня в Киргизии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования президенту Киргизии, родным и близким погибших в результате оползня, произошедшего 29 апреля в республике. Об этом он сообщил на своей странице в Instragram.

"Трагическое событие произошло в Кыргызстане. Гигантский оползень унес жизни 24 человек в селе Аю Ошской области, среди погибших есть малолетние дети. Я выражаю искренние соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами!" - написал Кадыров.

Трагическое событие произошло в Кыргызстане. Гигантский оползень унёс жизни 24 человек в селе Аюу Ошской области. Среди погибших есть малолетние дети. Я выражаю искренние соболезнования Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами! Да смилостивится Всевышний Аллах над ними! #Кадыров #Россия #Чечня #Киргизия Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Апр 30 2017 в 5:21 PDT

Оползень сошел на село Аю утром 29 апреля. Под земляной массой объемом около 1 млн кубометров оказались шесть одноэтажных жилых домов, в которых, по предварительным данным МЧС, в тот момент находились 24 человека, включая девять детей в возрасте до 14 лет.

По предварительным данным МЧС, все они считаются погибшими. В связи с угрозой продолжения движения оползня из села Аю в безопасное место эвакуированы 85 его жителей.

В поисково-спасательных работах в Аю задействованы в общей сложности около 400 сотрудников МЧС, комиссии Гражданской обороны, МВД и военнослужащих.

В Киргизии 30 апреля объявлен День траура по погибшим.