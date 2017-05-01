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Российских членов "Ночных волков" не пустили в Польшу

Общество
1 мая, 1:33 UTC+3 СКОПЬЕ /Корр. ТАСС, Валентин Адоньев

Представитель мотоклуба также отметил, что другим участникам мотопробега, членам европейских отделений "Ночных волков", разрешили беспрепятственно пересечь границу

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

СКОПЬЕ, 1 мая. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Российские мотоциклисты клуба "Ночные волки", которые являются основными организаторами и участниками пробега "Дороги Победы - на Берлин", не были допущены на территорию Польши для проведения мероприятий, посвященных памяти красноармейцев, погибших при освобождении этой страны от фашистских захватчиков. Таким образом, в состоявшихся церемониях в Польше присутствовали только представители европейских отделений мотоклуба, в том числе Белоруссии. Об этом корреспонденту ТАСС по телефону сообщил в понедельник представитель "Ночных волков" Евгений Строгов.

По его словам, "группу российских мотоциклистов по подозрению в причастности к экстремистской организации на границе не пропустили на территорию Польши". При этом, как отметил Строгов, другим участникам мотопробега, представителям ряда европейских стран, в том числе Белоруссии, разрешили беспрепятственно преодолеть границу.

В связи со сложившимися обстоятельствами группа македонского отделения "Ночных волков" планирует в ближайшее время выдвинуться в направлении Польши для того, чтобы оказать поддержку своим товарищам из России. "Мы отправляемся в Польшу во вторник утром, наша группа будет состоять из порядка 20 человек", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС член "Ночных волков" Македонии Томас Свинарский.

Маршрут участников мотопробега "Дороги Победы - на Берлин" пролегает через Смоленск, Минск, Варшаву, Братиславу и Дрезден. Основные мероприятия запланированы в Берлине на 9 мая.

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