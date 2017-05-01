В США раздали уже более 6 тысяч Георгиевских ленточек

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Американцы проявляют к акции "Георгиевская ленточка" небывалый интерес. Добровольцы раздали в разных городах США уже более 6 тысяч ленточек - символов Победы во Второй мировой войне. Об этом ТАСС рассказал представитель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Игорь Кочан.

По его словам, в настоящее время акция проходит сразу в 40 американских городах - как в самых крупных, так и небольших. "В этом году мы видим очень большой интерес к акции со стороны американцев, - рассказал Кочан. - Они довольно активно выражают нам поддержку, вспоминают общую историю, военные годы и даже рассказывают нам о своих родственниках и знакомых, участвовавших во Второй мировой". По его словам, в этом году ленточки впервые раздают не только русскоязычные соотечественники, но и коренные американцы, поддерживающие эту инициативу и планирующие принять участие в акции "Бессмертный полк".

Только за один день, в минувшее воскресенье, на центральной площади Нью-Йорка Таймс-сквер представители общества "Русская молодежь Америки" вручили горожанам и туристам более тысячи Георгиевских ленточек с брошюрами, объясняющими суть акции. Это мероприятие проходило под запись "Песни американских бомбардировщиков", в основе которой лежит реальный эпизод войны - "Операция Гоморра" - бомбардировка Гамбурга авиационными силами коалиции летом 1943 года. Песня была создана почти сразу после этих событий и моментально стала шлягером у летчиков союзнических войск, а потом была переведена и на русский язык. Песня "Об американских летчиков" со словами "...машина летит на честном слове и на одном крыле" в исполнении Леонида Утесова быстро стала хитом и в СССР.

На Таймс-сквер многие туристы и просто прохожие узнавали мелодию этой песни и с удовольствием повторяли ее слова, интересовались историей создания. Более того, несколько пар даже танцевали под музыку. "Неожиданно атмосфера центра Манхэттена стала напоминать военные годы, о чем с удовольствием говорили нам сами американцы", - заметил Игорь Кочан.

Акция "Георгиевская ленточка", стартовавшая в Вашингтоне 25 апреля у Белого дома, продлится до 6 мая, когда в большинстве американских городов пройдет марш "Бессмертный полк". Кроме того, 6 мая над Нью-Йорком четвертый год подряд пролетит легкомоторный самолет с 30-метровой Георгиевской лентой. По традиции, он сделает круг над Статуей Свободы и обязательно появится в небе над районом Бруклин, где проживает много выходцев из бывшего Советского Союза, в том числе ветераны войны.