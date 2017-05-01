Юнус-Бек Евкуров поменял фото своего профиля на фото участника ВОВ

МАГАС, 1 мая. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поменял свою фотографию на профиле в соцсетях на фото своего дяди, участника Великой Отечественной войны Ахмеда Исиевича Евкурова.

В День Победы по всей стране и во всех городах Ингушетии пройдет всероссийская памятная акция «Бессмертный полк». Она призывает нас рассказать о своих героях, дедах, отцах. Я хочу вам поведать о св­оем дяде Ахмеде Евку­рове. С его портретом я приму участие в шествии. Ахмед Исиев­ич был искусным фехт­овальщиком. Он не ус­пел завоевать больших наград, но, как и миллионы своих сверс­тников, защищал нашу Родину и, пожалуй, это главная награда. Я хочу, чтобы в эти дни мой профиль был напоминанием о муже­стве и храбрости Ахм­еда Исиевича и поэто­му решил поставить его фото на главную страницу профиля. Если вы хотите также рассказать о своих родственниках - героях, призываю сделать тоже самое. Покажем России лица ее героев и пусть каждый из нас будет достоин по­двигов своих отцов. Встретимся в рядах "Бессмертного полка", дорогие друзья! #Россия #Ингушетия #Евкуров #ДеньПобеды #Бессмертныйполк #Герои Публикация от Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov) Апр 30 2017 в 9:30 PDT

"Я хочу, чтобы в эти дни мой профиль был напоминанием о мужестве и храбрости Ахмеда Исиевича и поэтому решил поставить его фото на главную страницу профиля. Если вы хотите также рассказать о своих родственниках-героях, призываю сделать то же самое" , - написал Евкуров на своей странице в Instagram.

По словам главы Ингушетии, его дядя Ахмед Евкуров был искусным фехтовальщиком. "Он не успел завоевать больших наград, но, как и миллионы своих сверстников, защищал нашу Родину и, пожалуй, это главная награда", - рассказал Евкуров о своем дяде.

В День Победы 9 мая по всей стране и во всех городах Ингушетии пройдет Всероссийская памятная акция "Бессмертный полк". Глава региона также примет участие в этом шествии с портретом Ахмеда Евкурова. По словам Евкурова, акция призывает каждого рассказать о своих героях, дедах, отцах.

"Покажем России лица ее героев и пусть каждый из нас будет достоин подвигов своих отцов и дедов. Встретимся в рядах "Бессмертного полка", дорогие друзья!", - призвал глава Ингушетии.

Акция "Бессмертный полк" стартует в городах Ингушетии 9 мая в 12 часов дня. Несколько тысяч человек пройдут по центральным улицам с портретами своих родственников - участников ВОВ и тружеников тыла. Колонны будут сопровождать группы волонтеров и автотранспорт.