Юнус-Бек Евкуров поменял фото своего профиля на фото участника ВОВ

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МАГАС, 1 мая. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поменял свою фотографию на профиле в соцсетях на фото своего дяди, участника Великой Отечественной войны Ахмеда Исиевича Евкурова.
В День Победы по всей стране и во всех городах Ингушетии пройдет всероссийская памятная акция «Бессмертный полк». Она призывает нас рассказать о своих героях, дедах, отцах. Я хочу вам поведать о своем дяде Ахмеде Евкурове. С его портретом я приму участие в шествии. Ахмед Исиевич был искусным фехтовальщиком. Он не успел завоевать больших наград, но, как и миллионы своих сверстников, защищал нашу Родину и, пожалуй, это главная награда. Я хочу, чтобы в эти дни мой профиль был напоминанием о мужестве и храбрости Ахмеда Исиевича и поэтому решил поставить его фото на главную страницу профиля. Если вы хотите также рассказать о своих родственниках - героях, призываю сделать тоже самое. Покажем России лица ее героев и пусть каждый из нас будет достоин подвигов своих отцов. Встретимся в рядах "Бессмертного полка", дорогие друзья! #Россия #Ингушетия #Евкуров #ДеньПобеды #Бессмертныйполк #Герои
"Я хочу, чтобы в эти дни мой профиль был напоминанием о мужестве и храбрости Ахмеда Исиевича и поэтому решил поставить его фото на главную страницу профиля. Если вы хотите также рассказать о своих родственниках-героях, призываю сделать то же самое" , - написал Евкуров на своей странице в Instagram.
По словам главы Ингушетии, его дядя Ахмед Евкуров был искусным фехтовальщиком. "Он не успел завоевать больших наград, но, как и миллионы своих сверстников, защищал нашу Родину и, пожалуй, это главная награда", - рассказал Евкуров о своем дяде.
В День Победы 9 мая по всей стране и во всех городах Ингушетии пройдет Всероссийская памятная акция "Бессмертный полк". Глава региона также примет участие в этом шествии с портретом Ахмеда Евкурова. По словам Евкурова, акция призывает каждого рассказать о своих героях, дедах, отцах.
"Покажем России лица ее героев и пусть каждый из нас будет достоин подвигов своих отцов и дедов. Встретимся в рядах "Бессмертного полка", дорогие друзья!", - призвал глава Ингушетии.
Акция "Бессмертный полк" стартует в городах Ингушетии 9 мая в 12 часов дня. Несколько тысяч человек пройдут по центральным улицам с портретами своих родственников - участников ВОВ и тружеников тыла. Колонны будут сопровождать группы волонтеров и автотранспорт.