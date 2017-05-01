Утверждены требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены по вождению

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Приказ МВД РФ, регламентирующий требования к сотрудникам Госавтоинспекции, принимающим экзамены на право управления транспортным средством, вступил в силу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, утвержденные приказом требования необходимы для качественного приема экзаменов.

"В частности, помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения, в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски", - пояснили в пресс-центре.

В соответствии с приказом задачей экзаменатора является проверка у кандидата в водители необходимых знаний и навыков и решение о его допуске к управлению транспортным средством.

При разработке требований специалисты ГИБДД учли результаты изучения международного и отечественного опыта подготовки экзаменаторов, а также результаты отбора сотрудников, в настоящее время принимающих экзамен.

"Введение квалификационных требований к экзаменаторам позволит повысить не только их профессиональный уровень и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и уровень общественного доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом", - добавили в МВД.