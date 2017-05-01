Участники первомайской демонстрации собираются на Красной площади в Москве

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. На Красной площади в Москве формируются колонны первомайской демонстрации, организованной Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), передает корреспондент ТАСС.

"Основной лозунг: "За достойную зарплату, жизнь!", - сказал ТАСС глава ФНПР Михаил Шмаков. "Это и есть то, что необходимо каждому человеку - достойная жизнь, опирающаяся на трудовой вклад человека", - отметил он.

Профсоюзный лидер напомнил также о международном характере Первомая. "Более чем в 140 странах в этот день профсоюзы организуют праздники, свои выступления и митинги. Международный характер в том, что тот вариант глобализации, который сейчас проходит, он приносит нищету во все страны, а не только в Россию. Поэтому мы вместе, всем миром выступаем за достойный труд и достойную оплату его", - заявил председатель ФНПР.

Кроме того, традиционный лозунг 1 мая - "За мир!". "Нам необходим мир. Если будет мир, то мы добьемся всего того, что требуем", - заключил Шмаков.

Шествие по Красной площади начнется в 10:00 мск. В нем примут участие не только профсоюзные активисты. В колоннах видны флаги партии "Единая Россия" и ОНФ, звучат традиционные для 1 мая песни советских композиторов.

На первомайскую демонстрацию приехал также мэр столицы Сергей Собянин.