Авиасообщение между Сочи и Тбилиси создаст новые возможности в развитии туризма

СОЧИ, 1 мая. /ТАСС/. Авиасообщение между Сочи и Тбилиси будет способствовать развитию туриндустрии, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Сочи.

"Для города это создает новые возможности в развитии туриндустрии. Аэропорт в Тбилиси - один из крупнейших в Закавказье, он становится региональным транспортным хабом, что в перспективе сулит расширение взаимовыгодного сотрудничества. Ну и нельзя не учесть тот факт, что в городе Сочи проживает достаточно внушительная грузинская диаспора, и теперь нашим согражданам грузинской национальности будет гораздо легче добираться на свою историческую родину и встречать гостей оттуда", - сказали в пресс-службе.

Открытие рейса из Сочи в Тбилиси станет новым этапом расширения маршрутной сети, добавили в пресс-службе управляющей аэропортом Сочи компании "Базэл Аэро".

"Сотрудничество международного аэропорта Сочи с авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Тбилиси, является очередным этапом работы по расширению международной маршрутной сети аэропорта в рамках режима "открытое небо" и дает пассажирам возможность пользоваться удобными стыковочными рейсами для полетов из регионов по международным направлениям", - сообщили ТАСС в "Базэл Аэро".

Ранее сообщалось, что рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам на самолетах Airbus A320 вместимостью до 160 пассажиров. Стоимость билета составит от 12,9 тысяч рублей, включая сборы.