Более 355 тысяч человек задействованы в обеспечении безопасности в России на 1 Мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Более 355 тысяч сотрудников различных министерств, ведомств и служб обеспечивают безопасность в России 1 Мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

В регионах запланировано более 3500 праздничных мероприятий. "Для обеспечения безопасности привлечены более 355,5 тыс. человек и 95 тыс. единиц техники, из них от МЧС России - более 42 900 человек и 12 500 единиц техники", - сказал собеседник агентства.

Особое внимание уделяется пожарной безопасности в населенных пунктах, дачных товариществах и в местах отдыха людей на природе для недопущения пожаров.

В МЧС напомнили, что с 09:00 мск 28 апреля до 09:00 мск 2 мая органы управления и подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.