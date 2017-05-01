Более 355 тысяч человек задействованы в обеспечении безопасности в России на 1 Мая

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Более 355 тысяч сотрудников различных министерств, ведомств и служб обеспечивают безопасность в России 1 Мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
В регионах запланировано более 3500 праздничных мероприятий. "Для обеспечения безопасности привлечены более 355,5 тыс. человек и 95 тыс. единиц техники, из них от МЧС России - более 42 900 человек и 12 500 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
Особое внимание уделяется пожарной безопасности в населенных пунктах, дачных товариществах и в местах отдыха людей на природе для недопущения пожаров.
В МЧС напомнили, что с 09:00 мск 28 апреля до 09:00 мск 2 мая органы управления и подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.