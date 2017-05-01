В Новосибирске на "Монстрацию" вышли около трех тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 1 мая. /ТАСС/. Ежегодное первомайское шествие молодежи "Монстрация" собрало в Новосибирске около трех тыс. участников. Они прошли в составе общегородского шествия "Передвижники".

"Общее количество - три тыс. человек. Это культурно-массовое мероприятие. Вопросов нет, у полиции тоже нет, у органов местного самоуправления - тоже никаких вопросов. Проведено в рамках поданного уведомления и постановления мэра", - сообщил журналистам представитель мэрии Новосибирска Сергей Полянский.

"Монстранты" в составе "передвижников" прошли по центральной улице города - Красному проспекту: от Дома офицеров до сквера у Театра оперы и балета. В конечной точке состоялся непродолжительный митинг-концерт. Лозунги участники сдали организаторам, в ближайшее время они будут выставлены в одной из галерей Новосибирска.

Кроме Новосибирска "Монстрация" проходит еще в девяти регионах России. Кроме того, в этом году "Монстрация" впервые проходит в столице Чехии Праге.

Одна "Монстрация" - два протокола

"Монстрация" - альтернативная первомайская демонстрация, участники которой надевают костюмы и несут плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами. Традиция зародилась в Новосибирске в 2004 году и стала одной из визитных карточек города. Первое шествие собрало около 80 человек, в 2014 году - четыре тыс. "монстрантов", в 2015 и 2016 годах - по две тыс. В 2011 году главный идеолог и организатор акции Артем Лоскутов получил за свой проект премию в области современного искусства "Инновация" от Государственного центра современного искусства.

После несогласованной акции в 2015 году Лоскутов был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД, были составлены два протокола об административных нарушениях. Суд счел его виновным в организации несанкционированного митинга, арестовал на 10 суток и оштрафовал на 5 тыс. руб.

Мероприятие 1 мая 2016 года было согласовано мэрией, "монстранты" прошли сразу за организованным администрацией города "Всешествием" и по заявке последнего, но после мероприятия Лоскутов был доставлен в отделение полиции, где на него составили административный протокол за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия - полиция и суд сочли, что "Монстрация" не является культурным мероприятием и требует другого согласования.

На выходе из Центрального райсуда, где он был оштрафован, Лоскутов снова был доставлен в отделение полиции, а оттуда в Октябрьский районный суд Новосибирска. Ему было предъявлено еще одно обвинение по ст. 20.2 КоАП РФ - за организацию несогласованного митинга на ступенях библиотеки (ГПНТБ). Судья с доводами полиции не согласилась и дело прекратила за отсутствием состава правонарушения.