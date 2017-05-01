Около 130 тыс. человек участвуют в шествии профсоюзов в центре Москвы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Около 130 тыс. человек, по оценке полиции, собрались на шествие профсоюзов в центре Москвы.

"В центре Москвы проходит праздничное шествие, организованное представителями Московской федерации профсоюзов. В мероприятии принимают участие около 130 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка.