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Масштабная реставрация и указатели на китайском: в Петергофе открылся сезон фонтанов

Общество
1 мая, 11:48 UTC+3

В этом году впервые пущены все 150 фонтанов, расположенных в Верхнем саду и Нижнем парке, и четыре каскада

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© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС
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© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС
© Анатолий Медведь/ТАСС

29 апреля государственный музей-заповедник "Петергоф" открыл летний сезон. Впервые в 2017 году пущены все 150 фонтанов, расположенных в Верхнем саду и Нижнем парке, и четыре каскада. В этот же день открылась туристическая навигация в Финском заливе, которая позволит прибывать в Петергоф водным путем.

В этом сезоне в музее обновлена навигация: на аллеях Нижнего парка появились указатели на китайском языке.  

"Это впервые в истории Петергофа, но это совершенно необходимо, потому что китайцы сейчас составляют крупнейшую группу иностранных туристов, их доля - 10-15% в общем потоке", - рассказала ранее ТАСС генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая.

Открывшийся сезон посвящен отмечаемому в этом году 300-летию визита Петра I в Версаль, который стал прообразом Петергофа. 

Гости заповедника в новом сезоне увидят его масштабную реставрацию - наиболее заметна она в Марлинском саду. "Марлинский вал - самый большой проект реставрации в этом году, знакомые многим деревья с круглыми кронами будут выкорчеваны, и взамен посадим новые", - сообщила гендиректор музея.

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