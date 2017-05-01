В Молдавии первомайскую демонстрацию возглавил президент Игорь Додон

КИШИНЕВ, 1 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон возглавил первомайскую демонстрацию в столице республики, на которую вышли десятки тысяч человек. Вместе с ним в первых рядах прошли депутаты Госдумы - известный спортсмен Николай Валуев и заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

Участники марша под молдавскими и красными флагами Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), лидером которой до избрания главой государства был Додон, двигались по центральным улицам города. Они скандировали: "Вся власть народу!", "Мир, труд, май!", "Ура!", "Молдова!", "Требуем досрочные выборы!", "Воров в тюрьму!".

"Это прекрасная демонстрация, прекрасно, что эта традиция сохраняется в Молдавии. Я считаю, что главный посыл сегодняшнего мероприятия - что весь нормальный цивилизованный мир отмечает сегодня этот праздник как день труда и мира, которые должны быть в каждой семье", - отметил Газзаев в беседе с журналистами.

Колонны демонстрантов пришли в центр города, где начался митинг, посвященный Международному дню солидарности трудящихся.

Организатором демонстрации выступила ПСРМ.

На государственный уровень

Додон пообещал вернуть традицию отмечать в стране Первомай и вывести праздник труда на государственный уровень.

"Это праздник труда. Первомайские демонстрации должны выйти на государственный уровень, и я все для этого сделаю. Решение проблем трудящихся - один из главных пунктов в повестке моей деятельности", - сказал Додон.