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В Молдавии первомайскую демонстрацию возглавил президент Игорь Додон

Общество
1 мая, 11:17 дата обновления: 1 мая, 12:34 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Вместе с ним в первых рядах прошли депутаты Госдумы - известный спортсмен Николай Валуев и заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

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КИШИНЕВ, 1 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон возглавил первомайскую демонстрацию в столице республики, на которую вышли десятки тысяч человек. Вместе с ним в первых рядах прошли депутаты Госдумы - известный спортсмен Николай Валуев и заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

Участники марша под молдавскими и красными флагами Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), лидером которой до избрания главой государства был Додон, двигались по центральным улицам города. Они скандировали: "Вся власть народу!", "Мир, труд, май!", "Ура!", "Молдова!", "Требуем досрочные выборы!", "Воров в тюрьму!".

"Это прекрасная демонстрация, прекрасно, что эта традиция сохраняется в Молдавии. Я считаю, что главный посыл сегодняшнего мероприятия - что весь нормальный цивилизованный мир отмечает сегодня этот праздник как день труда и мира, которые должны быть в каждой семье", - отметил Газзаев в беседе с журналистами.

Колонны демонстрантов пришли в центр города, где начался митинг, посвященный Международному дню солидарности трудящихся.

Организатором демонстрации выступила ПСРМ.

На государственный уровень 

Додон пообещал вернуть традицию отмечать в стране Первомай и вывести праздник труда на государственный уровень. 

"Это праздник труда. Первомайские демонстрации должны выйти на государственный уровень, и я все для этого сделаю. Решение проблем трудящихся - один из главных пунктов в повестке моей деятельности", - сказал Додон.

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