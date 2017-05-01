В Израиле прозвучала двухминутная сирена в память о павших воинах и жертвах терактов

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в 11:00 по местному времени (совпадает с московским), призывая граждан почтить память павших в войнах за еврейское государство и погибших в результате терактов. На время сирены в стране полностью остановился транспорт, многие водители и пассажиры вышли из машин, чтобы стоя почтить память погибших.

Вслед за этим по всей стране начались траурные церемонии в местах захоронений и у мемориалов. Главные мероприятия проводятся на горе Герцля в Иерусалиме с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президента Реувена Ривлина и начальника Генштаба Гади Айзенкота. Церемония поминовения павших в войнах проходит на военном кладбище в Тель-Авиве с участием министра обороны Авигдора Либермана.

Начало Дню памяти положил в воскресенье вечером траурный митинг, который состоялся перед закатом солнца на территории иерусалимского мемориала "Яд-Лебаним". На горе Герцля в Иерусалиме с участием руководства страны прошла церемония открытия нового мемориального комплекса в память об израильтянах, погибших в войнах, сражениях, терактах и специальных операциях. Комплекс высотой 18 м состоит из 23 тыс. каменных плит с именами павших.

Ежегодно в День памяти в Израиле публикуются данные обо всех погибших в войнах и конфликтах на этой земле, включая членов подпольных организаций времен британского мандата, охранников поселений, солдат, полицейских и сотрудников спецслужб. Отсчет ведется с 1860 года, когда евреи, приехавшие из Европы, начали селиться вне стен Старого города в Иерусалиме. На данный момент в списке погибших при исполнении числятся 23,5 тыс. человек. Список гражданских лиц, ставших жертвами террора, ведется с момента провозглашения независимости Государства Израиль в 1948 году, он включает имена 3,1 тыс. погибших в терактах, среди которых 122 иностранца и 100 израильтян, погибших в терактах за пределами Израиля.

День памяти отмечается 4 числа месяца ияр по еврейскому календарю. Этот траур по павшим предваряет главный государственный праздник Израиля - День независимости - и служит тому, чтобы все жители страны осознали цену, заплаченную за обретение государственности.