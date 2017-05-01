Первомайское шествие в Севастополе собрало рекордное число участников

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Рекордное число жителей Севастополя - около 25 тыс. - вышли на шествие в День весны и труда в Севастополе, сообщил ТАСС директор департамента общественных коммуникаций города Андрей Перла.

"Всего участвовало 25 тыс. человек - это рекорд для Севастополя и для России рекорд с учетом численности населения города - в Севастополе живет официально примерно 420 тыс. человек, - сказал он. - Здесь была огромная колонна врачей, представители политических партий, все промышленные предприятия, образовательные учреждения, вузы - одним словом, здесь действительно весь Севастополь".

Шествие длилось около часа, и, по признаниям организаторов, число его участников превысило все ожидания. В Севастополе на майских праздниках установилась теплая солнечная погода, воздух прогрелся до 20 градусов, что также способствовало участию горожан в празднике.

"Отличное первомайское настроение. Я уже 69 лет участвую в шествиях, - поделился с корреспондентом ТАСС участник шествия, старший садовник заказника Максимова дача Александр Винников. - И в жизни стало лучше: во-первых, мы в России, во-вторых, весна - тепло наконец-то стало, сегодня прекрасный день".

В шествии принял участие врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, который поздравил горожан с праздником. "Желаю всем, кто искренне хочет вложить в город свои силы, свое трудолюбие, это сделать не только 1 мая, но и в течение всего года", - отметил он.