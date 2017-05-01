В Москве проходит первомайское шествие КПРФ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Шествие партии КПРФ, посвященное Дню международной солидарности трудящихся, началось в Москве. Демонстрация пройдет от Калужской площади по улицам Большая Якиманка, Моховая, Охотный Ряд и завершится митингом в Театральном проезде.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в шествии принимают участие около 3,5 тыс. человек. "Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка. В настоящее время в шествии от Калужской до Театральной площади принимают участие около 3,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

В мероприятии участвуют центральный и московский комитеты КПРФ, Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, Всероссийское женское движение "Надежда России", а также Союз коммунистической молодежи.

Во главе колонны преимущественно молодые участники демонстрации несут транспарант, гласящий: "Да здравствует Первомай - праздник солидарности трудящихся!". Вслед за ними идет лидер КПРФ Геннадий Зюганов вместе с однопартийцами. Наряду с красными флагами люди традиционно несут портреты Ленина и Сталина.

Кроме того, демонстранты, среди которых люди разного возраста, держат в руках плакаты с призывами остановить коррупцию, не отказываться от использования троллейбусов в Москве, решить проблему дольщиков. Звучат следующие лозунги: "Ленин! Партия! Комсомол!", "За советский союз!", "Капиталист - нет, коммунист - да!".

Перед началом шествия Зюганов заявил журналистам, что сегодня Россия отмечает не только Праздник весны и труда, но и "праздник борьбы, сплоченности и солидарности". "Но только эта солидарность должна быть обеспечена качественно новой экономической политикой, сильной народной патриотической командой, и мы над этим работаем сейчас, и на предстоящих выборах, которые пройдут в сентябре, и на президентских выборах", - сказал он. Политик добавил, что "солидарность - это главное оружие трудового народа", которое помогло ему выстоять, объединить страну и которое вдохновляет его сегодня на новые трудовые успехи. "1 мая - это день борьбы трудящихся за свои реальные права", - подчеркнул лидер коммунистов.