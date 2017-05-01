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В первомайском митинге ЛДПР в центре Москвы приняли участие около 1,5 тыс. человек

Общество
1 мая, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Мероприятие прошло на Пушкинской площади

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (в центре)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (в центре)

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек приняли участие в первомайском митинге ЛДПР на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Главного управления МВД РФ.

"В митинге на Пушкинской площади приняли участие около 1,5 тыс. человек", - сказали в главке.

Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции.

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