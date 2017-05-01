В первомайском митинге ЛДПР в центре Москвы приняли участие около 1,5 тыс. человек

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек приняли участие в первомайском митинге ЛДПР на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Главного управления МВД РФ.
"В митинге на Пушкинской площади приняли участие около 1,5 тыс. человек", - сказали в главке.
Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции.