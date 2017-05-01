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Около 1,5 млн туристов побывали в Сочи по "пакетным" турам в прошлом году

Общество
1 мая, 15:22 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 1, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Сочи показал рост пассажиропотока за 1-й квартал 2017 года на 16%

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СОЧИ, 1 мая. /ТАСС/. Порядка 1,5 миллиона туристов из 5,3 млн, прибывших в Сочи в прошлом году авиарейсами, воспользовались "пакетным" предложением. Об этом сообщил журналистам генеральный директор управляющей компании аэропорта "Базэл Аэро" Леонид Сергеев.

"В прошлом году из 5,3 миллионов пассажиров 1,5 миллиона туристов прилетали по таким же "пакетам", какие раньше были в Турцию и Египет. Здесь разрабатывается такой "пакетный" туризм, когда ты можешь за небольшие деньги долететь и здесь отдохнуть", - сказал Сергеев.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Сочи показал рост пассажиропотока за 1-й квартал 2017 года на 16%. По словам Сергеева, это, в том числе, связано с проведением гонок "Формулы-1". "Люди едут в Сочи, и этот город уже приобретает постоянный характер, этот город перестал быть сезонным, здесь нет только лета, у нас круглогодичный трафик и зимой поток такой же, какой был два года назад в августе", - добавил гендиректор "Базэл Аэро".

Этап "Формулы-1" проводится в Сочи с 2014 года. "Базэл Аэро" управляет аэропортовыми активами "Базового Элемента". С июня 2012 года - совместное предприятие "Базового Элемента", Сбербанка России и Changi Airports International (100-процентное дочернее предприятие Changi Airport Group).

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