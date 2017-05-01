В США в первомайских акциях примут участие около 200 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Около 200 тыс. человек примут участие в США в маршах по случаю Первомая. С таким прогнозом выступило информационное агентство Associated Press (AP). Самые массовые демонстрации, как ожидается, состоятся в Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Как отметила телекомпания NBC, в первомайских акциях примут участие как профсоюзные и студенческие организации, так и организации, представляющие интересы иммигрантов. "Мы видим беспрецедентный энтузиазм и активность, - заявил в интервью телекомпании исполнительный директор Коалиции иммигрантов Нью-Йорка Стивен Чоу. - Это связано с тем, что администрация Трампа постоянно выступает с нападками на иммигрантов".

Массовая акция протеста ожидается на Пуэрто-Рико - островном государстве, ассоциированном с США. Как сообщила телекомпания ABC, несколько десятков участников акции уже перекрыли центральную улицу в столице - Сан-Хуане - и двинулись в направлении центра города. Акция проходит в условиях, когда правительство острова ввело жесткие меры бюджетной экономии и пытается договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности в размере $70 млрд.

История Первомая

131 год назад - 1 мая 1886 года - рабочие Чикаго организовали забастовку и митинг с требованиями ввести восьмичасовой рабочий день. 3 и 4 мая их выступления были жестоко подавлены полицией. В ходе столкновений были убиты шесть рабочих, около 50 человек получили ранения, арестованы сотни забастовщиков. В память этого события в 1889 году конгресс II Интернационала (международного объединения социалистических партий) в Париже постановил считать 1 мая Днем международной солидарности трудящихся.

Первомай как праздник начали отмечать в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, США, Франции, Италии, Швеции и некоторых других странах. В 1891 году по решению Брюссельского конгресса II Интернационала, секциям организации в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и формат празднования первомая.