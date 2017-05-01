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Митинг на Марсовом поле в Петербурге прошел без нарушений порядка

Общество
1 мая, 17:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, мая. /ТАСС

Количество пришедших на митинг уточняется

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Митинг на Марсовом поле в Санкт-Петербурге прошел без нарушений общественного порядка. Об этом ТАСС сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"На Марсовом поле митинг закончился около 15:00 мск, без нарушений общественного порядка", - сказал собеседник агентства. По его словам, количество пришедших на митинг в настоящее время уточняется, но уже известно, что в первомайском шествии на Невском проспекте приняли участие около 100 тыс. человек.

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На Марсово поле пришли участники согласованного митинга в защиту Петербурга после шествия по Невскому проспекту. Петербуржцы вышли высказаться по различным вопросам: среди митингующих были не только защитники Исаакиевского собора, но и Публичной библиотеки, а также Пулковской обсерватории. При согласовании митинга было заявлено до 5 тысяч участников.

Сначала защитники Исаакия и профсоюзы прошли единой колонной по Невскому проспекту в Петербурге. Около 11:00 мск шествие традиционно двинулось от Площади Восстания по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. В нем приняли участие губернатор города Георгий Полтавченко, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, представители трудовых коллективов петербургских предприятий, профсоюзных организаций и различных политических сил города.

Через час с Лиговского проспекта двинулась колонна градозащитников с транспарантом "Марш в защиту Петербурга". Его участники скандировали лозунги за сохранение музейного статуса Исаакиевского собора.

В мероприятиях принял участие депутат Госдумы Виталий Милонов. Он вступил в конфликт с участниками шествия, которые шли под радужными зонтиками, срывал значки и пытался помешать ходу колонны. Полицейские оттеснили депутата, им пришлось сопровождать Милонова на протяжении всего мероприятия и периодически разнимать с оппонентами.

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