Первомайское шествие в Риге собрало несколько сотен человек

РИГА, 1 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Несколько сотен человек приняли участие в шествии по центру латвийской столицы по случаю Праздника весны и труда, чтобы напомнить обществу о работе и вкладе профсоюзов в благосостояние государства. Организатором мероприятия выступил местный профсоюз ЛАБА.

Шествие началось у Рижского замка - резиденции президента Латвии - и завершилось около главного монумента страны - памятника Свободы. У участников акции были красные шары и флаги с символикой профсоюза, а также государственные флаги Латвии и плакаты с первомайскими лозунгами "Работа. Обязанности. Солидарность", "Рабочий народ - это сила", "Рабочая сила - основа государства".

"1 мая жители Латвии отмечают День труда и годовщину созыва Учредительного собрания Латвийской Республики. Оба этих события очень важны для каждого жителя, поскольку символизируют основы независимого и демократического государства - конституцию и труд как основу благосостояния всей страны. Это день, когда каждый из нас оценивает и осознает свой вклад в рост не только своего благосостояния, но и всего общества и государства. В Латвии этот праздник по определенным историческим причинам не очень популярен, тем не менее профсоюз ЛАБА считает, что трудящиеся заслужили, чтобы им сказали спасибо за их работу и вклад в благосостояние Латвии", - указывает организация.

В завершении шествия перед его участниками выступил мэр Риги Нил Ушаков. "Спасибо профсоюзу ЛАБА за организацию праздничных мероприятий в честь 1 мая и шествие по центру города. Только вместе мы можем улучшить положение трудящихся", - отметил столичный градоначальник.

Кроме того, в понедельник в Риге проходят торжества по случаю 1 мая, организованные Социалистической партией Латвии, которая подвергла резкой критике социально-экономическую политику властей. "Не нормально - это то, как обстоят дела в Латвии, где, по признанию действующего президента, нет экономики, способной существовать без постоянных вливаний извне. Резерва пенсионной системы хватает на два месяца, то есть при сохранении текущих тенденций сегодняшним 30-летним жителям Латвии на пенсию можно попросту не рассчитывать. Уровень социальной защищенности один из самых низкий в Европе, около трети населения живет на грани бедности, а сотни тысяч наших сограждан уже уехали за рубеж в поисках лучшей доли", - указывает политическая сила.