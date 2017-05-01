МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Около 2,6 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в России, посвященных 1 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"В 1,3 тыс. городах и населенных пунктах России состоялось 2,4 тыс. праздничных мероприятий в День 1 Мая. В них приняли участие около 2,6 млн человек. Для обеспечения правопорядка было задействовано порядка 56 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии", - сказали в пресс-центре.

По данным МВД, при проведении уличных шествий и демонстраций существенных нарушений общественного порядка не допущено.

"Полиция продолжает обеспечивать общественный порядок и безопасность на концертах и народных гуляньях, которые проходят в крупных городах страны", - заключили в министерстве.