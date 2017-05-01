В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране

Семья во время первомайского шествия на вантовом мосту через бухту Золотой Рог, Владивосток © Юрий Смитюк/ТАСС

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов (в центре) во время акции в честь Дня труда в парке "Красная Пресня", Москва © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Местыне жители во время акции сторонников ЛДПР в честь Дня труда на Пушкинской площади © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время акции в честь Дня труда на Пушкинской площади, Москва © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Во время шествия сторонников Революционной рабочей партии в честь Дня труда на Охотном ряду © Антон Новодережкин/ТАСС

Во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда на Малом каменном мосту © Артем Коротаев/ТАСС

Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске

Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске 1 мая, 11:11

Семья во время первомайского шествия на вантовом мосту через бухту Золотой Рог, Владивосток © Юрий Смитюк/ТАСС

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов (в центре) во время акции в честь Дня труда в парке "Красная Пресня", Москва © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Местыне жители во время акции сторонников ЛДПР в честь Дня труда на Пушкинской площади © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время акции в честь Дня труда на Пушкинской площади, Москва © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Во время шествия сторонников Революционной рабочей партии в честь Дня труда на Охотном ряду © Антон Новодережкин/ТАСС

Во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда на Малом каменном мосту © Артем Коротаев/ТАСС

В День Весны и Труда в российских городах прошли праздничные шествия. Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, мероприятия прошли в 1,3 тыс. городах и населенных пунктах страны, в них приняли участие около 2,6 млн человек. Для обеспечения правопорядка было задействовано порядка 56 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. В ведомстве отметили, что существенных нарушений порядка не было.

В столице прошло несколько акций: шествие, организованное Федерацией независимых профсоюзов, во время которой москвичей поздравил с праздником мэр Сергей Собянин, мероприятия партий КПРФ и ЛДПР.

В Симферополе участники несли в руках флаги России и Республики Крым, воздушные шары, скандировали: "Мир! Труд! Май!". В общей колонне с демонстрантами прошли руководители Крыма. В завершение демонстрации проехало на мотоциклах около сотни участников байк-клуба "Ночные волки".

В первомайской демонстрации во Владивостоке приняли участие более 20 тыс. жителей региона, которые прошли по традиционному маршруту: по вантовому мосту через бухту Золотой Рог и центральным улицам города.

В Петербурге первомайское шествие традиционно прошло по Невскому проспекту, по оценке Смольного, оно собрало 100 тыс. участников. Также состоялся митинг в защиту Петербурга, участники которого вновь высказали свое мнение относительно Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, Публичной библиотеки и других объектов, действия вокруг которых получили широкий общественный резонанс.