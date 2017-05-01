В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране

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В День Весны и Труда в российских городах прошли праздничные шествия. Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, мероприятия прошли в 1,3 тыс. городах и населенных пунктах страны, в них приняли участие около 2,6 млн человек. Для обеспечения правопорядка было задействовано порядка 56 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. В ведомстве отметили, что существенных нарушений порядка не было.
В столице прошло несколько акций: шествие, организованное Федерацией независимых профсоюзов, во время которой москвичей поздравил с праздником мэр Сергей Собянин, мероприятия партий КПРФ и ЛДПР.
В Симферополе участники несли в руках флаги России и Республики Крым, воздушные шары, скандировали: "Мир! Труд! Май!". В общей колонне с демонстрантами прошли руководители Крыма. В завершение демонстрации проехало на мотоциклах около сотни участников байк-клуба "Ночные волки".
В первомайской демонстрации во Владивостоке приняли участие более 20 тыс. жителей региона, которые прошли по традиционному маршруту: по вантовому мосту через бухту Золотой Рог и центральным улицам города.
В Петербурге первомайское шествие традиционно прошло по Невскому проспекту, по оценке Смольного, оно собрало 100 тыс. участников. Также состоялся митинг в защиту Петербурга, участники которого вновь высказали свое мнение относительно Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, Публичной библиотеки и других объектов, действия вокруг которых получили широкий общественный резонанс.