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В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране

Общество
1 мая, 18:58 UTC+3

По данным МВД, всего в праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие 2,6 млн человек

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Участники шествия профсоюзов, посвященного Дню международной солидарности трудящихся, на Красной площади, Москва
Участники шествия профсоюзов, посвященного Дню международной солидарности трудящихся, на Красной площади, Москва
Участники шествия профсоюзов, посвященного Дню международной солидарности трудящихся, на Красной площади, Москва
© Александр Щербак/ТАСС
Шествие профсоюзов в Москве
Шествие профсоюзов в Москве
Шествие профсоюзов в Москве
© Александр Щербак/ТАСС
Во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда на Малом каменном мосту
Во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда на Малом каменном мосту
Во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда на Малом каменном мосту
© Артем Коротаев/ТАСС
Во время шествия сторонников Революционной рабочей партии в честь Дня труда на Охотном ряду
Во время шествия сторонников Революционной рабочей партии в честь Дня труда на Охотном ряду
Во время шествия сторонников Революционной рабочей партии в честь Дня труда на Охотном ряду
© Антон Новодережкин/ТАСС
Москва. 1 мая 2017. Член КПРФ Валерий Рашкин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин
Москва. 1 мая 2017. Член КПРФ Валерий Рашкин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин
Москва. 1 мая 2017. Член КПРФ Валерий Рашкин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин
© Антон Новодережкин/ТАСС
Во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда, Москва
Во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда, Москва
Во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда, Москва
© Антон Новодережкин/ТАСС
Во время шествия сторонников Революционной рабочей партии в честь Дня труда, Москва
Во время шествия сторонников Революционной рабочей партии в честь Дня труда, Москва
Во время шествия сторонников Революционной рабочей партии в честь Дня труда, Москва
© Антон Новодережкин/ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время акции в честь Дня труда на Пушкинской площади, Москва
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время акции в честь Дня труда на Пушкинской площади, Москва
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время акции в честь Дня труда на Пушкинской площади, Москва
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Местыне жители во время акции сторонников ЛДПР в честь Дня труда на Пушкинской площади
Местыне жители во время акции сторонников ЛДПР в честь Дня труда на Пушкинской площади
Местыне жители во время акции сторонников ЛДПР в честь Дня труда на Пушкинской площади
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Местыне жители во время акции сторонников ЛДПР на Пушкинской площади
Местыне жители во время акции сторонников ЛДПР на Пушкинской площади
Местыне жители во время акции сторонников ЛДПР на Пушкинской площади
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов (в центре) во время акции в честь Дня труда в парке "Красная Пресня", Москва
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов (в центре) во время акции в честь Дня труда в парке "Красная Пресня", Москва
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов (в центре) во время акции в честь Дня труда в парке "Красная Пресня", Москва
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Акция сторонников партии "Справедливая Россия" в парке "Красная Пресня"
Акция сторонников партии "Справедливая Россия" в парке "Красная Пресня"
Акция сторонников партии "Справедливая Россия" в парке "Красная Пресня"
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Сотрудники городского автопарка во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда, Москва
Сотрудники городского автопарка во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда, Москва
Сотрудники городского автопарка во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда, Москва
© Антон Новодережкин/ТАСС
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся на Невском проспекте, Санкт-Петербург
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся на Невском проспекте, Санкт-Петербург
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся на Невском проспекте, Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС
Участники первомайского шествия на Невском проспекте
Участники первомайского шествия на Невском проспекте
Участники первомайского шествия на Невском проспекте
© Петр Ковалев/ТАСС
Участницы первомайского шествия на Невском проспекте
Участницы первомайского шествия на Невском проспекте
Участницы первомайского шествия на Невском проспекте
© Петр Ковалев/ТАСС
Участники первомайского шествия на Невском проспекте
Участники первомайского шествия на Невском проспекте
Участники первомайского шествия на Невском проспекте
© Петр Ковалев/ТАСС
Участники первомайского шествия на Невском проспекте
Участники первомайского шествия на Невском проспекте
Участники первомайского шествия на Невском проспекте
© Петр Ковалев/ТАСС
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся в Симферополе
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся в Симферополе
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся в Симферополе
© Алексей Павлишак/ТАСС
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Алексей Павлишак/ТАСС
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся в Симферополе
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся в Симферополе
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся в Симферополе
© Алексей Павлишак/ТАСС
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся в Симферополе
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся в Симферополе
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся в Симферополе
© Алексей Павлишак/ТАСС
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся у здания администрации Приморского края, Владивосток
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся у здания администрации Приморского края, Владивосток
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся у здания администрации Приморского края, Владивосток
© Юрий Смитюк/ТАСС
Семья во время первомайского шествия на вантовом мосту через бухту Золотой Рог, Владивосток
Семья во время первомайского шествия на вантовом мосту через бухту Золотой Рог, Владивосток
Семья во время первомайского шествия на вантовом мосту через бухту Золотой Рог, Владивосток
© Юрий Смитюк/ТАСС
Участники первомайского шествия на вантовом мосту через бухту Золотой Рог
Участники первомайского шествия на вантовом мосту через бухту Золотой Рог
Участники первомайского шествия на вантовом мосту через бухту Золотой Рог
© Юрий Смитюк/ТАСС
Коммунисты во время первомайского шествия во Владивостоке
Коммунисты во время первомайского шествия во Владивостоке
Коммунисты во время первомайского шествия во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
Праздничные мероприятия в Грозном
Праздничные мероприятия в Грозном
Праздничные мероприятия в Грозном
© Таиса Боршигова
Участники первомайского шествия в Екатеринбурге
Участники первомайского шествия в Екатеринбурге
Участники первомайского шествия в Екатеринбурге
© Донат Сорокин/ТАСС
Участницы первомайского шествия в Екатеринбурге
Участницы первомайского шествия в Екатеринбурге
Участницы первомайского шествия в Екатеринбурге
© Александр Рюмин/ТАСС
Участники первомайского шествия на Первомайском проспекте в Рязани
Участники первомайского шествия на Первомайском проспекте в Рязани
Участники первомайского шествия на Первомайском проспекте в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
Участники первомайского шествия в Екатеринбурге
Участники первомайского шествия в Екатеринбурге
Участники первомайского шествия в Екатеринбурге
© Александр Рюмин/ТАСС
Участники первомайского шествия КПРФ в День международной солидарности трудящихся в Иваново
Участники первомайского шествия КПРФ в День международной солидарности трудящихся в Иваново
Участники первомайского шествия КПРФ в День международной солидарности трудящихся в Иваново
© Владимир Смирнов/ТАСС
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Участники шествия профсоюзов, посвященного Дню международной солидарности трудящихся, на Красной площади, Москва
© Александр Щербак/ТАСС
Шествие профсоюзов в Москве
© Александр Щербак/ТАСС
Во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда на Малом каменном мосту
© Артем Коротаев/ТАСС
Во время шествия сторонников Революционной рабочей партии в честь Дня труда на Охотном ряду
© Антон Новодережкин/ТАСС
Москва. 1 мая 2017. Член КПРФ Валерий Рашкин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин
© Антон Новодережкин/ТАСС
Во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда, Москва
© Антон Новодережкин/ТАСС
Во время шествия сторонников Революционной рабочей партии в честь Дня труда, Москва
© Антон Новодережкин/ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время акции в честь Дня труда на Пушкинской площади, Москва
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Местыне жители во время акции сторонников ЛДПР в честь Дня труда на Пушкинской площади
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Местыне жители во время акции сторонников ЛДПР на Пушкинской площади
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов (в центре) во время акции в честь Дня труда в парке "Красная Пресня", Москва
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Акция сторонников партии "Справедливая Россия" в парке "Красная Пресня"
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Сотрудники городского автопарка во время шествия сторонников КПРФ в честь Дня труда, Москва
© Антон Новодережкин/ТАСС
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся на Невском проспекте, Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС
Участники первомайского шествия на Невском проспекте
© Петр Ковалев/ТАСС
Участницы первомайского шествия на Невском проспекте
© Петр Ковалев/ТАСС
Участники первомайского шествия на Невском проспекте
© Петр Ковалев/ТАСС
Участники первомайского шествия на Невском проспекте
© Петр Ковалев/ТАСС
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся в Симферополе
© Алексей Павлишак/ТАСС
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Алексей Павлишак/ТАСС
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся в Симферополе
© Алексей Павлишак/ТАСС
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся в Симферополе
© Алексей Павлишак/ТАСС
Участники первомайского шествия в День международной солидарности трудящихся у здания администрации Приморского края, Владивосток
© Юрий Смитюк/ТАСС
Семья во время первомайского шествия на вантовом мосту через бухту Золотой Рог, Владивосток
© Юрий Смитюк/ТАСС
Участники первомайского шествия на вантовом мосту через бухту Золотой Рог
© Юрий Смитюк/ТАСС
Коммунисты во время первомайского шествия во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
Праздничные мероприятия в Грозном
© Таиса Боршигова
Участники первомайского шествия в Екатеринбурге
© Донат Сорокин/ТАСС
Участницы первомайского шествия в Екатеринбурге
© Александр Рюмин/ТАСС
Участники первомайского шествия на Первомайском проспекте в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
Участники первомайского шествия в Екатеринбурге
© Александр Рюмин/ТАСС
Участники первомайского шествия КПРФ в День международной солидарности трудящихся в Иваново
© Владимир Смирнов/ТАСС

В День Весны и Труда в российских городах прошли праздничные шествия. Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, мероприятия прошли в 1,3 тыс. городах и населенных пунктах страны, в них приняли участие около 2,6 млн человек. Для обеспечения правопорядка было задействовано порядка 56 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. В ведомстве отметили, что существенных нарушений порядка не было.

В столице прошло несколько акций: шествие, организованное Федерацией независимых профсоюзов, во время которой москвичей поздравил с праздником мэр Сергей Собянин, мероприятия партий КПРФ и ЛДПР

В Симферополе участники несли в руках флаги России и Республики Крым, воздушные шары, скандировали: "Мир! Труд! Май!". В общей колонне с демонстрантами прошли руководители Крыма. В завершение демонстрации проехало на мотоциклах около сотни участников байк-клуба "Ночные волки". 

В первомайской демонстрации во Владивостоке приняли участие более 20 тыс. жителей региона, которые прошли по традиционному маршруту: по вантовому мосту через бухту Золотой Рог и центральным улицам города. 

В Петербурге первомайское шествие традиционно прошло по Невскому проспекту, по оценке Смольного, оно собрало 100 тыс. участников. Также состоялся митинг в защиту Петербурга, участники которого вновь высказали свое мнение относительно Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, Публичной библиотеки и других объектов, действия вокруг которых получили широкий общественный резонанс.

 

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