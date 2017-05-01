Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексики

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России подписал закон о запрете регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из цифр, символов и ненормативной лексики, а также содержащие указания на ранги и титулы. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы", - так звучат изменения в статью 18 закона "Об актах гражданского состояния". Также изменения внесены в статью 58 Семейного кодекса РФ.

Автором законопроекта выступила сенатор Валентина Петренко. Она приводила статистику органов ЗАГС Москвы с 1998 года. Согласно этим данным, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай- Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. У девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.