Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексики

Общество
1 мая, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Также в именах запрещено указывать ранг, должность или титулы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России подписал закон о запрете регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из цифр, символов и ненормативной лексики, а также содержащие указания на ранги и титулы. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Смотрите также

Необычное имя — преступление или подарок: зачем нужен закон о запрете на "позорящие" имена

"Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы", - так звучат изменения в статью 18 закона "Об актах гражданского состояния". Также изменения внесены в статью 58 Семейного кодекса РФ.

Автором законопроекта выступила сенатор Валентина Петренко. Она приводила статистику органов ЗАГС Москвы с 1998 года. Согласно этим данным, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай- Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. У девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
32
В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране
8
Масштабная реставрация и указатели на китайском: в Петергофе открылся сезон фонтанов
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексики
2
Дутерте не подтверждает визит в США из-за поездки в Россию
3
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Артамонова
4
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама