Путин подписал закон, обязывающий казачьих атаманов отчитываться о доходах

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому атаманы войскового казачьего общества должны будут предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе - как своих, так и супруги и несовершеннолетних детей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки внесены в Федеральный закон "О государственной службе российского казачества". Документ возлагает обязанность на атамана войскового казачьего общества представлять "сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".
Непредоставление либо предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах будет являться правонарушением, влекущим досрочное прекращение полномочий атамана по аналогии с антикоррупционными мерами для госслужащих и членов Федерального собрания РФ.
Закон также устанавливает условия, при которых члены казачьих обществ, принявшие на себя обязательства по несению госслужбы, смогут замещать должности, на которые распространяются антикоррупционные ограничения и запреты. В частности, оговаривается, что человек, одновременно работающий на госслужбе, не вправе получать в казачьем обществе заработную плату, а также "исполнять полномочия, связанные с осуществлением казачьим обществом приносящей доход деятельности".
Согласно закону, госслужба также является препятствием для выдвижения кандидатом на должность атамана войскового казачьего общества, если это влечет за собой конфликт интересов.