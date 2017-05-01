Путин подписал закон о введении с 1 июля электронных больничных и пособий по беременности

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволяет при оформлении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности или родам подавать больничный в электронном виде, а не на бумаге. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новым законом предусматривается возможность выдачи листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, который будет подписан квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности или родам застрахованное лицо, согласно законодательству, предъявляет листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.