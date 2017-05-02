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На Камчатке мать погибшего при крушении судна моряка получила компенсацию в 1 млн рублей

Общество
2 мая, 5:27 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Отмечается, что суд в понедельник вынес решения о компенсации по еще двум заявлениям родственников погибших членов экипажа

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Жительница Камчатки - мать моряка, погибшего в октябре 2015 года при крушении у берегов полуострова плашкоута "Парамушир", через суд получила компенсацию за гибель сына. Судовладелец - компания "Сахморфлот" (порт приписки Корсаков, остров Сахалин), должен выплатить женщине 1 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

"17 октября 2015 года в Тихом океане обнаружен перевернувшийся самоходный рейдовый плашкоут "Парамушир". В числе погибших был 25-летний житель Камчатского края, занимавший должность второго механика на данном судне. Его мать, 62-летняя пенсионерка, обратилась в Петропавловск-Камчатский городской суд с иском к "Сахморфлот" о взыскании 5 млн рублей. Суд взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Решение суда вступило в законную силу. В прокуратуре отметили, что Петропавловск-Камчатский городской суд в понедельник вынес решения о компенсации по еще двум заявлениям родственников погибших членов экипажа плашкоута "Парамушир", однако они еще не вступили в законную силу и находятся в ожидании апелляции со стороны судовладельца.

ЧП произошло 17 октября 2015 года. Плашкоут "Парамушир", на борту которого находилось более 110 тонн грузов: контейнер весом 1,8 тонн, буровая установка весом 9 тонн, экскаватор весом 25 тонн, металлоломом весом 81 тонна, следовал из порта Северо-Курильск в Петропавловск- Камчатский. При прохождении Первого Курильского пролива судно перевернулось. Одного моряка удалось спасти, судьба четырех человек остается неизвестной.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), проводится на Сахалине.

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