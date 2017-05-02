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В Якутске открылась крупнейшая XVIII азиатская олимпиада школьников по физике

Общество
2 мая, 6:41 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

По словам организаторов олимпиады, отбор на нее очень сложный, и все участники уже могут поступать в профильные вузы

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ЯКУТСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Азиатская олимпиада школьников по физике, которая проводится с 2000 года, впервые будет проходить на территории Российской Федерации - в Якутске со 2 по 9 мая. Об этом во вторник на торжественной церемонии открытия сказал президент олимпиады Леонг Чуан Квек.

"Выражаем огромную благодарность правительству РФ за содействие в проведении XVIII азиатской олимпиады по физике в Республике Саха (Якутия), которая собрала в Якутске свыше 250 участников из 24 азиатских стран", - сказал он.

Азиатская олимпиада по физике (APhO) имеет очень высокий уровень, по сложности заданий она часто превосходит Международную физическую олимпиаду (IPhO). Олимпиада состоит из двух этапов: теоретического и практического. Первые задания школьники выполнят 3 мая, практические задания будут даны участникам 5 мая. Итоги олимпиады будут подведены 9 мая.

"Все участники олимпиады уже могут поступать в профильные вузы, так как отбор на олимпиаду очень сложный. Пять представителей команд, участвовавшие в Азиатской олимпиаде, будут представлять свою страну на Международной олимпиаде по физике", - сказал ТАСС заместитель председателя оргкомитета олимпиады Виталий Шевченко.

Олимпиада в Якутске будет организована в спортивном комплексе "Триумф", где всех участников разместят в отдельных кабинках, чтобы не было возможности общаться друг с другом. На период олимпиады у школьников будут изъяты все средства мобильной связи и планшеты. Задания обеих этапов будут выполняться в течение пяти часов.

Проведение этой олимпиады в Якутске станет подготовительным этапом к I Международным интеллектуальным играм "Юность Азии" в Якутске в 2018 году, которые были инициированы главой Якутии Егором Борисовым. В интеллектуальных играх планируется участие более 1,5 тыс. школьников из разных стран. В рамках игр будут проведены научные конференции, олимпиады по физике, математике, химии и информатике, форум-лаборатория.

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