Malaysia Airlines достигла соглашения с семьей погибших в результате крушения Boeing

СИНГАПУР, 2 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Авиакомпания Malaysia Airlines достигла мирового соглашения с семьей из Австралии, которая потеряла своих близких в результате крушения Boeing на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении авиаперевозчика.

"Было достигнуто дружественное и конфиденциальное соглашение", - уточнили в компании. "По просьбе родственников детали договоренности раскрываться не будут", - добавили представители Malaysia Airlines. Как подчеркивается в сообщении, это стало первым мировым соглашением с родственниками погибших.

Ранее семья Энтони Маслина и Мэрит Норрис подали судебный иск против авиакомпании с требованием выплаты компенсаций из-за гибели в катастрофе троих детей, а также отца Норрис.

Пассажирский самолетBoeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.