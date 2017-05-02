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Malaysia Airlines достигла соглашения с семьей погибших в результате крушения Boeing

Общество
2 мая, 6:42 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

По просьбе родственников погибших авиакомпания не раскрывает детали договоренности

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СИНГАПУР, 2 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Авиакомпания Malaysia Airlines достигла мирового соглашения с семьей из Австралии, которая потеряла своих близких в результате крушения Boeing на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении авиаперевозчика.

"Было достигнуто дружественное и конфиденциальное соглашение", - уточнили в компании. "По просьбе родственников детали договоренности раскрываться не будут", - добавили представители Malaysia Airlines. Как подчеркивается в сообщении, это стало первым мировым соглашением с родственниками погибших.

Ранее семья Энтони Маслина и Мэрит Норрис подали судебный иск против авиакомпании с требованием выплаты компенсаций из-за гибели в катастрофе троих детей, а также отца Норрис.

Пассажирский самолетBoeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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