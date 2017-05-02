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Молодые ученые РФ и Германии изучат влияние пожаров на экосистему тундры в Арктике

Общество
2 мая, 9:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, мая. /ТАСС

Полевые работы будут проводиться на полуострове Тазовский

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Российские студенты старших курсов и аспиранты совместно с коллегами из Вестфальского университета города Мюнстера (Германия) изучат воздействие пожаров на экосистему тундры в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Исследования будут проводиться летом 2017 года, сообщили в окружном департаменте по науке и инновациям.

"С середины июля по конец августа Межрегиональный экспедиционный центр (МЭЦ) "Арктика", департамент по науке и инновациям ЯНАО и Тюменский государственный университет (ТюмГУ) при участии Вестфальского университета города Мюнстера организуют летнюю полевую школу. К участию приглашаются студенты старших курсов и аспиранты - выходцы из ЯНАО, имеющие научные проекты в области экологии, геоботаники, почвоведения и желающие поработать по данным направлениям на территории арктического региона", - сказали там.

По словам менеджера проектов МЭЦ "Арктика" Елены Нуйкиной, работу полевой школы разделят на два этапа.

"Первый состоится с 19 июля по 5 августа. Пяти молодым исследователям, которых отберут организаторы, представится уникальная возможность изучить воздействие пожаров на экосистемы тундры, в частности процесс трансформации и восстановления растительности и почв. Полевые работы будут проводиться на полуострове Тазовский вместе с учеными Рамоной Фитц из Института ландшафтной экологии Вестфальского университета и Андреем Юртаевым из Института наук о Земле ТюмГУ", - уточнили в департаменте.

Там добавили, что, участвуя в школе, исследователи приобретут навыки планирования полевого проекта, познакомятся с методами геоботанической оценки и почвенного анализа.

"По окончании первого этапа работ группа исследователей приедет на учебно-научный стационар в районе города Надым, где присоединится к международной школе "Путь к Северу", в рамках которой запланированы лекции российских и немецких преподавателей, экскурсии и другие мероприятия. Работа школы продлится до 20 августа", - отметили в департаменте.

Всего за пожароопасный период 2016 года в ЯНАО произошло 536 природных пожаров - такая ситуация отмечена в регионе впервые с 1990 года. Из-за аномально жаркого сухого лета и обилия гроз сезон на территории округа выдался очень сложным, выгорело свыше 72 тыс. гектаров. Грозы стали причинами 97% возгораний.

МЭЦ "Артика" создан в 2013 году для изучения Арктического региона и, в частности, для проведения исследований и экспедиций, разработки новых технологий в ЯНАО. Центр помогает ученым в осуществлении полевого этапа научных проектов как на специально оборудованных станциях, так и в необжитой тундре.

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