Медведев поручил подготовить проект закона о поддержании биоразнообразия Волги

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о поддержании биоразнообразия реки Волги и о финансировании этих мероприятий. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

"Минприроды России, Минфину России, Минстрою России, Минсельхозу России проработать вопрос о поддержании биоразнообразия реки Волги и о требующемся финансовом обеспечении необходимых мероприятий, - говорится в перечне поручений. - Доложить в правительство Российской Федерации с проектом соответствующего федерального закона".

19 апреля, выступая в Госдуме, Медведев заявил, что для улучшения экологической ситуации на реке Волге потребуется порядка 200 млрд рублей. Он сообщил, что правительство РФ в ближайшие полтора-два месяца подготовит проект закона об оздоровлении реки. "По поводу программы в отношении Волги абсолютно согласен - такая программа нужна, и закон такой нужен. И в самое ближайшее время такой законопроект будет подготовлен", - заявил глава кабмина, отвечая на вопросы парламентариев.

По мнению Медведева, для оздоровления ситуации потребуется целый комплекс мер. Среди главных проблем Волги он назвал сбросы вредных веществ от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, необходимость оздоровления притоков реки. "Вся эта биологическая системы была живой и сама себя воспроизводила в соответствии с биологическими природными законами", - отметил премьер. На его взгляд, также необходимо провести "дноуглубительные работы, чтобы Волга не цвела", предпринять "меры по поддержанию биоразнообразия".

"Деньги уже сейчас частично на эти цели выделяются, они не очень большие - это несколько миллиардов рублей. Но мы продолжим обязательно работу, чтобы полностью просчитать всю необходимую деятельность, которая требуется для того, чтобы Волга снова стала нормальной, полноценной рекой, нашей гордостью", - сказал глава правительства, отвечая на вопросы парламентариев.