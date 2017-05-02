В Госдуму внесен проект об отмене личной явки при выдаче иностранцам патента на работу

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Магаданская областная Дума внесла в нижнюю палату законопроект, которым предлагается внести изменения в статью 133 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и отказаться от личной явки при выдаче иностранным гражданам патента на работу в РФ. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

"Необходимость личной явки только для получения патента представляет собой чрезмерное требование, которое оказывает негативное влияние в первую очередь на осуществление предпринимательской деятельности, в том числе в приоритетных для экономики сферах. Существование данного требования представляет собой избыточный административный барьер, увеличивающий издержки субъектов предпринимательской деятельности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект разработан в целях "сокращения административных барьеров в экономике и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ". В соответствии с действующим законодательством, для получения патента иностранный гражданин "должен лично или через уполномоченную субъектом РФ организацию предоставить заявление о выдаче патента и другие документы в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции". При этом, отмечают авторы законопроекта, "патент выдается иностранному гражданину только лично".

В то же время на территориях различных регионов большое количество иностранных граждан работает в организациях, "расположенных на значительном удалении от административных центров, в которых расположены подразделения по вопросам миграции", при этом транспортное сообщение с ними зачастую "затруднено, а в некоторые периоды невозможно".

Депутаты Магаданской областной Думы также указывают, что до внесения в Госдуму документ "был направлен в органы государственной власти субъектов РФ в целях выявления его актуальности для иных регионов страны". В результате о поддержке проекта, отмечают они, "заявили руководители одиннадцати субъектов РФ". При этом его "в полном объеме поддержали правительства Амурской области, Камчатского края, Республики Бурятия, Мурманской области, Республики Тыва, Республики Коми".

Законодатели выразили уверенность, что "в случае принятия законопроект значительно упростит процедуру получения патента, а также окажет положительное влияние на сферы экономики, в которых задействованы иностранные граждане".