Около 10 тыс. военнослужащих Росгвардии обеспечат безопасность в майские праздники

Световое шоу "Письма Победы" в МосквеОбщество 2 мая, 11:26
Сын экс-чемпиона мира по боксу Холифилда арестован за хранение наркотиковСпорт 2 мая, 11:11
Пассажирский морской порт Санкт-Петербурга открывает летнюю навигациюТранспорт 2 мая, 11:08
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"Экономика и бизнес 2 мая, 10:56
Спрос на поездки по Золотому кольцу на майские праздники упал на 30%Общество 2 мая, 10:55
Васильев назвал взаимодействие депутатов и кабмина противоядием от ведомственного лоббизмаПолитика 2 мая, 10:43
Студенты УрГПУ запустили спутник с космодрома "Байконур" в музее НПО автоматикиНовости партнеров 2 мая, 10:42
КДК РФС рассмотрит неправомерное поведение болельщиков на матче ЦСКА - "Спартак"Спорт 2 мая, 10:30
Величкин: ХК "Металлург" ждет решения защитника Ли о продолжении карьерыСпорт 2 мая, 10:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Почти 10 тыс. военнослужащих обеспечат общественный порядок и безопасность россиян в майские праздники. Об этом журналистам сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.
"На майские праздники мы вместе с другими правоохранительными структурами будем обеспечивать порядок и спокойствие наших граждан, почти 10 тыс. военнослужащих выйдут в эти дни на службу для обеспечения порядка и безопасности. Для обнаружения взрывоопасных предметов и веществ мы будем применять технические средства и служебных собак. Нами подготовлены достаточные силы и средства для того, чтобы при необходимости мы могли задействовать их в любой точке России", - сказал Золотов на церемонии старта автопробега "Вахта памяти. Сыны Великой Победы", приуроченного к 72-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В автопробеге примут участие сотрудники и ветераны управления вневедомственной охраны, ФГУП "Охрана" и других подразделений Росгвардии. Автомобили с символикой и официальной окраской Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) проследуют по маршруту Москва - Орел - Курск - Белгород.