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Около 10 тыс. военнослужащих Росгвардии обеспечат безопасность в майские праздники

Общество
2 мая, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Директор Росгвардии сообщил, что "подготовлены достаточные силы и средства для того, чтобы при необходимости" задействовать их в любой точке страны

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Почти 10 тыс. военнослужащих обеспечат общественный порядок и безопасность россиян в майские праздники. Об этом журналистам сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.

"На майские праздники мы вместе с другими правоохранительными структурами будем обеспечивать порядок и спокойствие наших граждан, почти 10 тыс. военнослужащих выйдут в эти дни на службу для обеспечения порядка и безопасности. Для обнаружения взрывоопасных предметов и веществ мы будем применять технические средства и служебных собак. Нами подготовлены достаточные силы и средства для того, чтобы при необходимости мы могли задействовать их в любой точке России", - сказал Золотов на церемонии старта автопробега "Вахта памяти. Сыны Великой Победы", приуроченного к 72-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В автопробеге примут участие сотрудники и ветераны управления вневедомственной охраны, ФГУП "Охрана" и других подразделений Росгвардии. Автомобили с символикой и официальной окраской Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) проследуют по маршруту Москва - Орел - Курск - Белгород.

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