Сборная РФ претендует на медали по всем дисциплинам на ЧМ WorldSkills-2017

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сборная России претендует на медали по всем дисциплинам чемпионата мира WorldSkills-2017. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Союза WorldSkills Russia (Молодые профессионалы) Роберт Уразов.

"Россия впервые выступит на мировом чемпионате WorldSkills Competition во всех основных компетенциях. Ни одна другая страна не отправляет сборную на соревнования в Абу-Даби в полном составе. Чтобы выбиться в лидеры медального зачета, большинство наших конкурентов делают упор на сверхинтенсивную подготовку чемпионов по пяти-шести профессиям. Мы же стремимся к высоким показателям по всем специальностям", - отметил Уразов.

В пресс-службе союза уточнили, что национальная сборная WorldSkills Russia выступит на чемпионате мира в Абу-Даби по 52 компетенциям. Таким образом, страна может побить рекорд по количеству участников WorldSkills Competition. "В октябре этого года свое мастерство продемонстрируют 57 отечественных конкурсантов. Они будут соревноваться в шести блоках профессий: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта", - сказали в пресс- службе.

В союзе добавили, что уже определены три презентационные компетенции, по которым выступят российские участники: 3D-моделирование для компьютерных игр, акватроника и экспедирование грузов. Победителям таких соревнований присуждают награды, но их результаты не учитываются в общем медальном зачете.

Имена участников, которым предстоит защищать честь российского флага на мировом первенстве, будут определены по итогам соревнований среди членов расширенного состава национальной сборной. Команда окончательно сформируется до начала сборов, которые традиционно проходят на базе Всероссийского детского центра "Смена". В 2017 году они состоятся с 13 по 16 июля.

WorldSkills - это международное движение, страны-участницы которого раз в два года собираются на одной площадке, чтобы принять участие в соревнованиях по профессиональному мастерству. 44-ый чемпионат мира WorldSkills Competition - 2017 пройдет с 14 по 19 октября в Абу-Даби. В борьбу за медали вступят более 1300 молодых специалистов из 76 стран-участниц международного движения. Национальная сборная WorldSkills Russia в третий раз представит свою страну на мировом чемпионате: впервые Россия выступила на первенстве в 2013 году в Лейпциге, а во второй раз - в бразильском Сан-Паулу, откуда привезла шесть медалей за профессионализм.