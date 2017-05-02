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Введение курортного сбора в РФ может привести к снижению турпотока

Общество
2 мая, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Законопроект, предусматривающий введение курортного сбора с туристов, приезжающих в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, был одобрен правительством РФ

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Туроператоры считают, что введение курортного сбора в регионах России может привести к снижению туристического потока по внутренним направлениям. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Правительство одобрило законопроект о курортном сборе

Как сообщалось ранее, законопроект, предусматривающий введение курортного сбора с туристов, приезжающих в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, был одобрен правительством РФ.

"Туроператоры считают, что новый сбор может привести к падению организованного турпотока на внутренних направлениях", - говорится в сообщении.

В ассоциации отмечают, что российские туроператоры сходятся во мнении о преждевременности введения подобного налога - "спрос на внутреннем рынке только начал расти, и лишнее удорожание может повредить доступности отдыха в России". По их мнению, при высокой чувствительности клиентов к цене любое удорожание турпродукта нежелательно, кроме того, туристу будет сложно объяснить, за что именно с него берут деньги. Также представители турбизнеса считают, что введение сбора в нынешней финансово-экономической ситуации преждевременно.

О законопроекте

Предполагается, что максимальный размер сбора составит 100 рублей в сутки с одного туриста. За регионами остается право вводить или не вводить курортный сбор на своей территории, а субъекты-участники эксперимента сами смогут устанавливать размер сбора, но не выше 100 рублей в день.

Согласно законопроекту, эксперимент с введением курортного сбора продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в регионах - участниках пилотного проекта. Документ предусматривает создание Фонда развития курортной инфраструктуры, в котором будут аккумулироваться бюджетные средства и направляться на благоустройство курортных зон, на восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха на курортах.

Кроме того, регионы смогут самостоятельно устанавливать порядок и сроки исчисления курортного сбора, уплаты и перечисления в местный бюджет. Субъекты, участвующие в эксперименте, будут публиковать в интернете информацию об отремонтированных или построенных объектах курортной инфраструктуры на деньги, полученные от курортного сбора. По итогам этого эксперимента в четырех пилотных регионах будет принято решение о его дальнейшем введении на постоянной основе.

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