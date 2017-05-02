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Минздрав объяснил разницу тарифов ОМС на медицинскую помощь в регионах

Общество
2 мая, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Газета "Известия" ранее сообщила, что тарифы на оказание медпомощи в различных территориальных фондах ОМС сильно отличаются друг от друга

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© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Тарифы ОМС на оказание медицинской помощи в регионах формируются исходя из структуры заболеваемости в регионе и нагрузки на врачей и не являются показателем качества и доступности медпомощи, при этом критическая разница в тарифах фонда страхования уже ликвидирована. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные экспертов фонда "Здоровье" сообщила, что тарифы на оказание медицинской помощи в различных территориальных фондах ОМС различаются в разы. Так, например, первичный прием терапевта в Санкт-Петербурге, согласно тарифу ОМС, в 3,5 раза выше, чем в Москве. На основании этих данных были сделаны выводы о качестве оказываемой медицинской помощи в регионах.

"Размер тарифов в каждом регионе определяет специально формируемая комиссия по разработке территориальной программы ОМС. Поэтому отдельно взятый размер тарифов вне связи с территориальной программой не является показателем доступности медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тарифы на оказание медицинских услуг формируются исходя из структуры заболеваемости в каждом отдельном регионы нагрузки на врачей. "Эти факторы учитываются при определении величины тарифов. Таким образом, тарифы не могут быть одинаковыми и устанавливаются регионами по-разному исходя из их локальных особенностей в каждом субъекте", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, по информации Минздрава РФ, критическая разница между регионами по тарифам на медицинскую помощь практически ликвидирована. "Значительно сократились различия в величине тарифов на оказание одного и того же вида медицинской помощи. Если в 2014 году уже в 76 регионах эта разница составила менее 20%, то на сегодняшний день критическая разница практически отсутствует", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, по данным фонда ОМС, "в 2008-2009 годах тарифы в системе обязательного медицинского страхования в субъектах РФ в отдельных случаях различались в 25 раз".

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