Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский союз налогоплательщиков просит проверить данные об уплате Навальным налогов

Общество
2 мая, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Запрос на проверку данных о налогах оппозиционера поступил на имя главы Федеральной налоговой службы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российский союз налогоплательщиков попросил главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина проверить информацию о возможном уклонении оппозиционным блогером Алексеем Навальным от уплаты налогов.

В тексте запроса на имя главы ФНС за подписью председателя исполкома Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова указывается на ряд публикаций в СМИ от 18 апреля 2017 года, из которых следует, что в 2014-2015 годах директор организации "Фонд борьбы с коррупцией", соратник Навального Роман Рубанов получил более 25 млн рублей на собственные счета от неизвестных отправителей. "Для перевода денег использовались схемы Cash-in и Recycling. А затем он (Рубанов) перечислял деньги соратникам блогера Алексея Навального", - утверждается в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Кирьянов также ссылается на данные СМИ, согласно которым в 2015 году чешская компания, подконтрольная Михаилу Ходорковскому, перечислила в Россию порядка 40 млн рублей, при этом "часть этих денег ... поступала в Россию для реализации совместных проектов Ходорковского и Навального".

"В связи с опубликованными в ряде средств массовой информации сведениями прошу вас провести проверку по фактам возможного уклонения Алексеем Навальным и другими получателями денежных средств от уплаты налогов", - говорится в письме Мишустину.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Саблин просил Следственный комитет России провести проверку изложенных в СМИ данных о незаконном получении денежных средств Рубановым.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
8
Световое шоу "Письма Победы" в Москве
32
В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Human Rights Watch утверждает, что в атаке на Хан-Шейхун использовалась советская бомба
2
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
3
Российский союз налогоплательщиков просит проверить данные об уплате Навальным налогов
4
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
7
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
Темы дня
Загрузка...
Реклама