Российский союз налогоплательщиков просит проверить данные об уплате Навальным налогов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российский союз налогоплательщиков попросил главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина проверить информацию о возможном уклонении оппозиционным блогером Алексеем Навальным от уплаты налогов.

В тексте запроса на имя главы ФНС за подписью председателя исполкома Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова указывается на ряд публикаций в СМИ от 18 апреля 2017 года, из которых следует, что в 2014-2015 годах директор организации "Фонд борьбы с коррупцией", соратник Навального Роман Рубанов получил более 25 млн рублей на собственные счета от неизвестных отправителей. "Для перевода денег использовались схемы Cash-in и Recycling. А затем он (Рубанов) перечислял деньги соратникам блогера Алексея Навального", - утверждается в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Кирьянов также ссылается на данные СМИ, согласно которым в 2015 году чешская компания, подконтрольная Михаилу Ходорковскому, перечислила в Россию порядка 40 млн рублей, при этом "часть этих денег ... поступала в Россию для реализации совместных проектов Ходорковского и Навального".

"В связи с опубликованными в ряде средств массовой информации сведениями прошу вас провести проверку по фактам возможного уклонения Алексеем Навальным и другими получателями денежных средств от уплаты налогов", - говорится в письме Мишустину.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Саблин просил Следственный комитет России провести проверку изложенных в СМИ данных о незаконном получении денежных средств Рубановым.