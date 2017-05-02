В Москву идут "черемуховые" холода

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Затяжное похолодание придет в Москву после теплой погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Активный циклон, направляющийся от северных берегов Лапландии на юго-восток, уже в среду откроет доступ холодному воздуху из Арктики далеко на юг. Большая часть Северо-Западного, Центрального, и Приволжского федеральных округов будет находиться под влиянием холодных воздушных масс", - отметил представитель метеослужбы. К концу недели отрицательная аномалия может составить 7-8 градусов. По области местами вновь возникнет угроза ночных заморозков.

В среду, 3 мая, ночью в отдельных районах Подмосковья пройдет небольшой дождь. Температура составит 6-8 в Москве и 3-8 градусов по области. Днем осадков не ожидается, а столбик термометра покажет 12-15 и 12-17 градусов соответственно.

В четверг, 4 мая, осадков не прогнозируется. Температура ночью опустится до 4-6 градусов в мегаполисе и 1-6 градусов в регионе, днем не поднимется выше 11-13 в Москве и 10-15 градусов по области.

В пятницу, 5 мая, осадков не ожидается. Ночью температура упадет до нуля - плюс 2 градусов в столице и минус 2 - плюс 3 в Подмосковье, на почве возможны заморозки до минус 4 градусов. Днем прогнозируется 12-14 градусов в Москве и 10-15 градусов по области.

В субботу, 6 мая, пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха составит 3-8 градусов ночью и 7-12 градусов днем. В воскресенье, 7 мая, местами выпадут небольшие осадки. Ночью будет отмечаться минус 1 - плюс 4 градуса, днем - от 5 до 10 градусов.