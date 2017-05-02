Президент Азербайджана одобрил увеличение пенсионного возраста в стране до 65 лет

БАКУ, 2 мая. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О трудовых пенсиях", предусматривающие, в частности, увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет. Текст поправок и указ о их применении опубликованы на сайте главы государства.

Согласно поправкам, которые были приняты Милли Меджлисом (парламентом) страны 10 марта нынешнего года, увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет и женщин с 60 до 65 лет будет происходить поэтапно. Предусматривается, что пенсионный возраст для мужчин в течение четырех лет - до 2021 года будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев. Для женщин он также будет увеличиваться ежегодно на шесть месяцев, однако это процесс продлится до 2027 года. Данное предписание закона коснется представителей всех профессий, за исключением сотрудников полиции и военнослужащих.

В соответствии с поправки также отменено понятие "базовая часть пенсий". С 1 января 2017 года минимальная трудовая пенсия в стране устанавливается в размере 110 манатов ($64).

Поправки в закон вступят в силу с 1 июля 2017 года и не будут относиться к тем, кто вышел на заслуженный отдых до их принятия.

В настоящее время пенсионный возраст в стране для мужчин составляет 63 года, для женщин - 60 лет.