ВАРШАВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Мотоциклисты клуба "Ночные волки" из разных стран завершают трехдневный мотопробег по Польше, который они проводят в рамках мемориальной акции "Дороги Победы - На Берлин". Несколько десятков мотоциклистов едут по республике с флагами России, Польши, Словакии, Германии, георгиевскими ленточками и другой символикой, останавливаясь у значимых мест памяти, связанных со Второй мировой войной.

Как заявил российским журналистам глава польского отделения "Ночных волков" Дариуш Качмарчик, "это марш в честь героев, которые полегли во время Второй мировой войны - и поляков, и россиян". "Этот пробег должен показать всем, особенно здесь в Польше, всем полякам, что мы большая байкерская семья, - добавил он. - Наша цель - почтить память тех, кто погиб в боях за свободную Польшу, за Россию, за Европу".

В первый день своего пребывания на польской территории представители клуба отдали дань памяти у Могилы неизвестного солдата в центре Варшавы, а затем возложили цветы на военно-мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры.

Второй день мотоциклисты посвятили городу Вроцлав, где они почтили память жертв Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в РФ) возложением цветов у памятника-мавзолея. Как заявил Качмарчик, "мемориал в память о жертвах ОУН-УПА - важнейшее место для поляков". "На фоне происходящего сейчас на Украине для нас было крайне важно напомнить о жертвах бандеровцев и националистов", - подчеркнул он.

В конце дня во Вроцлаве участники автопробега посетили также советское военное кладбище, где похоронены 763 офицера Красной Армии, погибшие в 1945 году при штурме Вроцлава, который назывался тогда Бреслау. "Это также значимое, особенное место для нас, так как Вроцлав был городом, который дольше всего обороняли фашисты, где погибло очень много советских солдат", - указал Качмарчик.

Как заверил лидер польских "Ночных волков", который ведет колонну мотоциклистов из разных государств Европы по своей стране, мотомарш проходит без инцидентов. "Нас везде сопровождает полиция, все спокойно и прекрасно организовано", - сказал он.

Последний пункт в программе байкеров в Польше - посещение в Освенциме музея на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. После этого колонна отправится в Словакию. 9 мая они встретят в столице Германии, где пронесут Знамя Победы в Трептов-парке и возложат цветы к подножию памятника советскому Воину-освободителю.