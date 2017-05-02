Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заксобрание Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору 17 мая

Общество
2 мая, 14:33 дата обновления: 2 мая, 14:51 UTC+3

При этом некоторые депутаты не согласны с тем, что вопрос не был внесен в повестку заседания на 3 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга 17 мая рассмотрит вопрос о проведении общегородского референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации городского парламента Елена Тимошенко.

Смотрите также

Музей или храм: почему из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ возникло столько споров

"Вопрос будет внесен в повестку заседания, которое состоится 17 мая", - сказала Тимошенко.

В свою очередь депутат Заксобрания Максим Резник сообщил ТАСС, что некоторые депутаты не согласны с тем, что вопрос не был внесен в повестку заседания на 3 мая. "Мы попытаемся внести его с голоса, хотя вряд ли это утвердят", - сказал парламентарий.

При этом он отметил, что повестка заседания на 17 мая будет утверждаться на заседании комитета по законодательству 12 мая и на совете фракций 15 мая.

Ранее Заксобрание Петербурга отказалось вносить вопрос о референдуме на заседание городского парламента 26 апреля. Как пояснил ТАСС глава комитета Денис Четырбок, документ поступил 4 апреля и был рассмотрен 21 апреля, в установленные законом сроки. По его словам, следующим шагом должно стать рассмотрение этого проекта всеми депутатами, но в повестку дня по регламенту документ может быть внесен не ранее чем через 20 дней после решения.

Позиция комитета по законодательству вызвала негативную реакцию противников передачи собора: в "Яблоке" готовят иск о бездействии Заксобрания, если рассмотрение будет затягиваться, а петербургские справороссы заявили, что будут добиваться роспуска городского парламента, если депутаты выскажутся против референдума.

История вопроса

28 марта Избирком Петербурга со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению плебисцита.

На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"
Если голосование будет назначено, оно станет первым с 1991 года, когда горожане решали вопрос о возвращении Санкт-Петербургу исторического имени.

В инициативную группу по проведению референдума, кроме местных парламентариев, которые ранее провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли представители общественных организаций и политических партий.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Передача Исаакиевского собора РПЦ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
8
Световое шоу "Письма Победы" в Москве
32
В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
2
Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей
3
В Сочи начались переговоры Путина и Меркель
4
Путин обсудит с Меркель борьбу с терроризмом, Ближний Восток и минские договоренности
5
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама