Памятник Ивану III установят в Калуге до конца года

КАЛУГА, 2 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Памятник великому князю Московскому Ивану III будет установлен в Калуге до конца 2017 года. Как сообщил на брифинге министр культуры Калужской области Павел Суслов, принято окончательное решение об установке памятника, в ближайшие недели Российское военно-историческое общество (РВИО) представит проект монумента.

"При РВИО еще ведутся бурные обсуждения о том, какому памятнику быть, заседает комиссия. Но сейчас мы находимся на финишной прямой. Уверен, что в ближайшее время творческой комиссией РВИО будет принято окончательное решение о том, какой памятник Ивану III появится в Калуге. Памятник будет установлен до конца года, к какой именно дате приурочат его открытие, пока не решено", - сказал Суслов.

Министр добавил, что в Калуге определено место, где установят памятник - в сквере на площади Старый Торг, рядом с областной администрацией и памятником архитектуры "Гостиные ряды". 2 мая была начата заливка фундамента под памятник, региональные власти подготовят постамент, займутся благоустройством сквера. Как отметил Суслов, комиссия РВИО рассматривает несколько вариантов памятника Ивану III, в ближайшее время примет решение, и тогда будет обнародовано имя скульптора и эскиз монумента. Сам памятник подарит городу РВИО.

Установка памятника Ивану III в Калуге посвящена историческому событию - Великому стоянию на Угре, которое произошло осенью 1480 года. Московский князь Иван III отказался платить дань Орде, хан Ахмат с большим войском двинулся к границам Руси. Армии остановились лицом к лицу по разные стороны реки Угры, однако большое сражение так и не произошло - это событие положило конец татаро-монгольскому игу, считают историки. В 1980 году на Угре был установлен памятник этому событию.

Иван III Васильевич был великим князем Московским с 1462 по 1505 год. В годы его правления произошло объединение большей части русских земель, построен нынешний Московский Кремль.