Медведев напомнил главам регионов о необходимости решить проблему трехсменки в школах

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вновь напомнил главам регионов о необходимости решить проблему обучения в школах в три смены.

"От трехсменки надо, безусловно, уходить. Если двухсменка - это, во-первых, более распространенная история, а некоторым даже и удобнее в двухсменном режиме учиться, то трехсменка - это точно зло, что называется. От нее нужно уходить, мы эту задачу поставили", - сказал Медведев на встрече с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой.

Решение этой проблемы глава правительства видит только одно - "надо строить новые школы и ремонтировать те, что есть".

Жданова со своей стороны отметила, что в Забайкалье трехсменное обучение пока есть, но "буквально точечно, в нескольких школах в краевом центре".

Она также сообщила премьеру, что его поручение о строительстве сельских клубов успешно выполняется.

"Это очень важно, потому что общая задача - подтянуть уровень жизни в сельских территориях к городскому - сохраняется, и клубы помогают эту задачу решить. Просьба и дальше этим заниматься", - попросил премьер, напомнив, что программа по строительству сельских клубов уже развернута по всей стране.