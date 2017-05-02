Медведев напомнил главам регионов о необходимости решить проблему трехсменки в школах

Будогосский: заявление "Краснодара" о судействе в РФПЛ дестабилизирует ситуациюСпорт 2 мая, 15:56
Жители Екатеринбурга установили мемориал в память о погибших в одесском Доме профсоюзовОбщество 2 мая, 15:53
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджераЭкономика и бизнес 2 мая, 15:28
Забайкалье рассчитывает получить возмещение всех затрат, вызванных прошлогодней засухойСибирь 2 мая, 15:18
Спотовые ставки резко выросли на всех ключевых направлениях контейнерных перевозокТранспорт 2 мая, 15:09
Оппозиция Македонии угрожает президенту страны импичментомМеждународная панорама 2 мая, 15:07
Футбольный арбитр Сельдяков надеется, что Галицкий изменит позицию по работе судейСпорт 2 мая, 15:06
Уровень воды на реке Ишим в Тюменской области достиг критической отметкиНовости Урала 2 мая, 14:57
Пахомов: Сочи принимает беспрецедентные меры безопасности перед Кубком конфедерацийСпорт 2 мая, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вновь напомнил главам регионов о необходимости решить проблему обучения в школах в три смены.
"От трехсменки надо, безусловно, уходить. Если двухсменка - это, во-первых, более распространенная история, а некоторым даже и удобнее в двухсменном режиме учиться, то трехсменка - это точно зло, что называется. От нее нужно уходить, мы эту задачу поставили", - сказал Медведев на встрече с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой.
Решение этой проблемы глава правительства видит только одно - "надо строить новые школы и ремонтировать те, что есть".
Жданова со своей стороны отметила, что в Забайкалье трехсменное обучение пока есть, но "буквально точечно, в нескольких школах в краевом центре".
Она также сообщила премьеру, что его поручение о строительстве сельских клубов успешно выполняется.
"Это очень важно, потому что общая задача - подтянуть уровень жизни в сельских территориях к городскому - сохраняется, и клубы помогают эту задачу решить. Просьба и дальше этим заниматься", - попросил премьер, напомнив, что программа по строительству сельских клубов уже развернута по всей стране.