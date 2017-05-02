Вузы больше не будут требовать от инвалидов справку МСЭ при поступлении

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Вузы больше не вправе требовать от абитуриентов-инвалидов заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.
"Данная справка больше не нужна", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что это позволит упростить процедуру поступления на бакалавриат и специалитет для инвалидов. "Данные изменения позволят повысить комфорт абитуриентов-инвалидов при поступлении. Процесс получения данной справки зачастую шел вразрез со сроками подачи необходимых документов в вуз", - пояснили в Минобрнауки.
Согласно информации ведомства, в 2016/2017 учебном году в российских вузах обучаются 19,5 тыс. инвалидов. Всего в РФ обучаются 4,7 млн студентов.
Право на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы.