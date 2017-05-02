Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вузы больше не будут требовать от инвалидов справку МСЭ при поступлении

Общество
2 мая, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Как сообщили в Минобрнауки, это позволит упростить инвалидам процедуру поступления на бакалавриат и специалитет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Вузы больше не вправе требовать от абитуриентов-инвалидов заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Данная справка больше не нужна", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что это позволит упростить процедуру поступления на бакалавриат и специалитет для инвалидов. "Данные изменения позволят повысить комфорт абитуриентов-инвалидов при поступлении. Процесс получения данной справки зачастую шел вразрез со сроками подачи необходимых документов в вуз", - пояснили в Минобрнауки.

Согласно информации ведомства, в 2016/2017 учебном году в российских вузах обучаются 19,5 тыс. инвалидов. Всего в РФ обучаются 4,7 млн студентов.

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
8
Световое шоу "Письма Победы" в Москве
32
В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
2
Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей
3
В Сочи начались переговоры Путина и Меркель
4
Путин обсудит с Меркель борьбу с терроризмом, Ближний Восток и минские договоренности
5
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама