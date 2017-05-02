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В СФ предлагают разрешить подразделениям транспортной безопасности носить электрошокеры

Общество
2 мая, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Сейчас электрошокерами вооружены охранники частных охранных предприятий, сотрудники вневедомственной охраны, судебные приставы и другие лица

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Члены комитета Совфеда по обороне и безопасности Михаил Козлов и Алексей Кондратьев внесли в Госдуму законопроект, который позволит сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать электрошоковые устройства для самообороны. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает внесение изменений в федеральный закон "О транспортной безопасности".

"Действующим законодательством возможность использовать электрошокеры подразделениями транспортной безопасности не предусмотрена. Поэтому эти сотрудники не имеют права иметь и использовать устройства при исполнении служебных обязанностей", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Так как сотрудники этих подразделений работают в местах массового скопления людей, где запрещено применение огнестрельного оружия, то электрошокеры, по мнению авторов инициативы, "могут быть использованы как оружие активной самообороны, так и средство для пресечения актов незаконного вмешательства".

Сейчас электрошокерами вооружены охранники частных охранных предприятий, сотрудники вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания и другие лица. При этом для приобретения этих устройств не требуется получение лицензии.

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