Ремни без опасности: как не пострадать при турбулентности

Турбулентность - это хаотичные движение воздушных масс, имеющих разную плотность и температуру. Смирнов говорит, что есть несколько видов турбулентности. Во время полета авиалайнеры очень часто проходят ее зону при взлете и посадке, особенно летом. Она вызвана тем, что теплые потоки воздуха, идущие от земли, сталкиваются с холодными. В это время самолет может трясти, могут скрипеть панели. Но эта турбулентность абсолютно безопасна для пассажиров и лайнера — при условии что путешественники сидят в своих креслах и пристегнуты ремнями безопасности.

Крайне опасна, по словам Смирнова, турбулентность на средних и больших высотах. Обычно она образуется в кучевых и грозовых облаках. Их хорошо видно — как визуально, так и на радарах. И международные, и российские правила полетной безопасности требуют от диспетчеров и пилотов избегать попадания в эти зоны. "Категорически запрещается заходить в мощно-кучевую и грозовую облачность", — сказал Смирнов.

"Турбулентность ясного неба" отличается тем, что возникает в абсолютно чистом, безоблачном пространстве. Она незаметна глазу пилота и ее не фиксируют радары. Чаще всего она возникает из-за струйного течения — сильного ветра, который дует со скоростью около 300 километров в час. В прошлом году в мире было зафиксировано 750 случаев попадания самолетов в такую турбулентность.