Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ремни без опасности: как не пострадать при турбулентности

Общество
2 мая, 18:56 UTC+3

Что такое "турбулентность ясного неба", и что делать, если в нее попал самолет

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСC

Причиной инцидента с самолетом Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшим рейс Москва — Бангкок, стала "турбулентность ясного неба". Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. Президент фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта заслуженный пилот СССР Олег Смирнов ответил на вопросы ТАСС, что это за явление и что делать пассажирам самолета, попавшего в его зону. 

?
Что такое турбулентность?

Турбулентность - это хаотичные движение воздушных масс, имеющих разную плотность и температуру. Смирнов говорит, что есть несколько видов турбулентности. Во время полета авиалайнеры очень часто проходят ее зону при взлете и посадке, особенно летом. Она вызвана тем, что теплые потоки воздуха, идущие от земли, сталкиваются с холодными. В это время самолет может трясти, могут скрипеть панели. Но эта турбулентность абсолютно безопасна для пассажиров и лайнера — при условии что путешественники сидят в своих креслах и пристегнуты ремнями безопасности.

Крайне опасна, по словам Смирнова, турбулентность на средних и больших высотах. Обычно она образуется в кучевых и грозовых облаках. Их хорошо видно — как визуально, так и на радарах. И международные, и российские правила полетной безопасности требуют от диспетчеров и пилотов избегать попадания в эти зоны. "Категорически запрещается заходить в мощно-кучевую и грозовую облачность", — сказал Смирнов.

"Турбулентность ясного неба" отличается тем, что возникает в абсолютно чистом, безоблачном пространстве. Она незаметна глазу пилота и ее не фиксируют радары. Чаще всего она возникает из-за струйного течения — сильного ветра, который дует со скоростью около 300 километров в час. В прошлом году в мире было зафиксировано 750 случаев попадания самолетов в такую турбулентность. 

?
Это опасно?

Да. После попадания в турбулентность самолет может выйти на закритические углы атаки (то есть поток воздуха будет обдувать крыло самолета, не создавая подъемной силы), потерять управление и упасть. К счастью, российских пилотов обучают и тренируют действиям в этой ситуации, что и показало случившееся с Boeing "Аэрофлота". Благодаря грамотным действиям экипажа, никто не погиб, воздушное судно не получило повреждений и штатно приземлилось в аэропорту Бангкока.

?
Но пострадали люди. Кто виноват?

Сложный вопрос. Олег Смирнов уверен, что экипаж сделал все правильно — вывел самолет на нормальные углы атаки и успешно посадил его.

Сложно обвинить и самих пассажиров: правила воздушных перевозок не требуют от них пристегивать привязные ремни во время горизонтального полета, хотя и настоятельно рекомендуют оставлять их застегнутыми все время, пока воздушное судно двигается. 

В результате, когда самолет подбросило, непристегнутые пассажиры по инерции подлетели вверх, ударились о багажные полки, а потом рухнули вниз, на пол.

?
И что же делать в такой ситуации?

Смирнов утверждает, что рецепт простой: по возможности оставаться пристегнутым в течение всего полета (кстати, это советует и инструкция по авиационной безопасности). В случае, если звучит команда бортпроводника пристегнуть ремни и убрать столик, следует сделать это немедленно. К слову, пилоты самолета пристегнуты к креслу весь полет — вплоть до окончания руления. "Кому-то это неудобно, но зато можно быть уверенным, что при попадании в такую ситуацию останешься в кресле и не ударишься о потолок самолета", — рассказал заслуженный пилот СССР.

Кроме того, Смирнов рекомендует по возможности отказаться от использования в полете тяжелых предметов, например ноутбуков. В случае, если самолет попадет в турбулентность, аппарат легко вырвет из рук, и он может нанести существенные травмы вам или другим пассажирам.

Все эти ограничения придется соблюдать до тех пор, пока ученые не научатся распознавать "турбулентность ясного неба". По словам Олега Смирнова, разработки в этом направлении ведутся уже давно: "Над таким прибором работают, и, я надеюсь, скоро его представят и оснастят им самолеты". 

Сергей Круглов

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧП на рейсе "Аэрофлота" Москва - Бангкок
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
8
Световое шоу "Письма Победы" в Москве
32
В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
2
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
3
На юге Москвы машина сбила женщину с ребенком в коляске
4
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
5
Опубликован список пятиэтажек под снос в Москве
6
Голосование о включении пятиэтажек в программу реновации начнется 15 мая
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама