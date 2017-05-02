Ремни без опасности: как не пострадать при турбулентности

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Причиной инцидента с самолетом Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшим рейс Москва — Бангкок, стала "турбулентность ясного неба". Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. Президент фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта заслуженный пилот СССР Олег Смирнов ответил на вопросы ТАСС, что это за явление и что делать пассажирам самолета, попавшего в его зону.
Турбулентность - это хаотичные движение воздушных масс, имеющих разную плотность и температуру. Смирнов говорит, что есть несколько видов турбулентности. Во время полета авиалайнеры очень часто проходят ее зону при взлете и посадке, особенно летом. Она вызвана тем, что теплые потоки воздуха, идущие от земли, сталкиваются с холодными. В это время самолет может трясти, могут скрипеть панели. Но эта турбулентность абсолютно безопасна для пассажиров и лайнера — при условии что путешественники сидят в своих креслах и пристегнуты ремнями безопасности.
Крайне опасна, по словам Смирнова, турбулентность на средних и больших высотах. Обычно она образуется в кучевых и грозовых облаках. Их хорошо видно — как визуально, так и на радарах. И международные, и российские правила полетной безопасности требуют от диспетчеров и пилотов избегать попадания в эти зоны. "Категорически запрещается заходить в мощно-кучевую и грозовую облачность", — сказал Смирнов.
"Турбулентность ясного неба" отличается тем, что возникает в абсолютно чистом, безоблачном пространстве. Она незаметна глазу пилота и ее не фиксируют радары. Чаще всего она возникает из-за струйного течения — сильного ветра, который дует со скоростью около 300 километров в час. В прошлом году в мире было зафиксировано 750 случаев попадания самолетов в такую турбулентность.
Да. После попадания в турбулентность самолет может выйти на закритические углы атаки (то есть поток воздуха будет обдувать крыло самолета, не создавая подъемной силы), потерять управление и упасть. К счастью, российских пилотов обучают и тренируют действиям в этой ситуации, что и показало случившееся с Boeing "Аэрофлота". Благодаря грамотным действиям экипажа, никто не погиб, воздушное судно не получило повреждений и штатно приземлилось в аэропорту Бангкока.
Сложный вопрос. Олег Смирнов уверен, что экипаж сделал все правильно — вывел самолет на нормальные углы атаки и успешно посадил его.
Сложно обвинить и самих пассажиров: правила воздушных перевозок не требуют от них пристегивать привязные ремни во время горизонтального полета, хотя и настоятельно рекомендуют оставлять их застегнутыми все время, пока воздушное судно двигается.
В результате, когда самолет подбросило, непристегнутые пассажиры по инерции подлетели вверх, ударились о багажные полки, а потом рухнули вниз, на пол.
Смирнов утверждает, что рецепт простой: по возможности оставаться пристегнутым в течение всего полета (кстати, это советует и инструкция по авиационной безопасности). В случае, если звучит команда бортпроводника пристегнуть ремни и убрать столик, следует сделать это немедленно. К слову, пилоты самолета пристегнуты к креслу весь полет — вплоть до окончания руления. "Кому-то это неудобно, но зато можно быть уверенным, что при попадании в такую ситуацию останешься в кресле и не ударишься о потолок самолета", — рассказал заслуженный пилот СССР.
Кроме того, Смирнов рекомендует по возможности отказаться от использования в полете тяжелых предметов, например ноутбуков. В случае, если самолет попадет в турбулентность, аппарат легко вырвет из рук, и он может нанести существенные травмы вам или другим пассажирам.
Все эти ограничения придется соблюдать до тех пор, пока ученые не научатся распознавать "турбулентность ясного неба". По словам Олега Смирнова, разработки в этом направлении ведутся уже давно: "Над таким прибором работают, и, я надеюсь, скоро его представят и оснастят им самолеты".
Сергей Круглов