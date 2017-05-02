Турпоток в Крым до начала курортного сезона сохранился на уровне 2016 г.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым в январе-апреле этого года приняла порядка 400 тыс. туристов. Это соответствует показателям аналогичного периода прошлого года, сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий.

"До начала майских праздников (в январе-апреле - прим. ТАСС) мы обслужили уже больше 400 тыс. туристов. В принципе мы идем так же, как и в 2016 году", - сказал министр.

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По прогнозам главы министерства, турпоток в Крым на майские праздники будет выше, чем в прошлом году. Но называть конкретные цифры он считает преждевременным. "Майские праздники - это индикатор: как они проходят, в дальнейшем на 99% - это показатель, как в целом пройдет курортный сезон", - сказал Стрельбицкий.

"Я думаю, что майские праздничные мероприятия увеличат турпоток, и у нас (туристов) будет больше, чем в прошлом году", - уточнил он. На рост турпотока в Крым, по его мнению, повлияет в том числе открытие круизной линии из Сочи. "Развитие круизного направления является одним из самым важных. Та круизная линия, которая открывается, она сулит серьезные перспективы по увеличению турпотока", - считает министр.

В целом у курортной отрасли Крыма "большие перспективы", и уже с открытием нового терминала симферопольского аэропорта и Керченского моста "она выйдет на другой уровень" развития. "У нас очень большие перспективы. Мы уже в следующем году будем совсем на другом уровне, когда откроется новый аэропорт, когда мы увидим наш красавец-мост. И далее сезон 2019 года для Крыма будет очень важным и очень серьезным", - сказал министр.

В 2016 году в Крыму отдохнуло около 5,6 млн человек, в 2015 году - около 4,6 млн. Как сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов, в 2017 году ожидается рост туристического потока до 6 млн человек, в то же время эксперты туротрасли ожидают снижение интереса россиян к полуострову из-за открытия турецкого направления.