АТОР: ограничение на распитие алкоголя вне отелей Антальи не повлияет на турпоток

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Запрет на употребление алкогольных напитков в турецкой провинции Анталья не отразится на туристическом спросе. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее на официальном сайте Управления безопасности Антальи была опубликована информация о введении запрета на потребление алкогольных напитков вне пределов отелей и питейных заведений, расположенных в городах, и штрафах в размере 100 турецких лир (около 1600 российских рублей).

"Это - правило, которое действует в Турции уже несколько лет. Об этом правиле, а также о штрафах за его нарушение турецкая сторона решила напомнить перед высоким сезоном. Мы не ожидаем никакого влияния ни на рынок, ни на спрос, ни на поведение туристов, потому что наши туристы в большинстве случаев распивают напитки на территории отеля", - подчеркнула Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР отметила, что напоминание все же не будет лишним. "Внимание к этому правилу было необходимо привлечь для того, чтобы, если кто-то захочет прогуляться по улочкам Антальи с бутылочкой пива наперевес, человек не оказался в неловкой ситуации и не заплатил бы довольно большой штраф", - сказала она.