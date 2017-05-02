В Кишиневе открылась выставка плакатов времен Великой Отечественной войны

Роскомнадзор начал замедлять раздачу с "пиратских" торрентовЭкономика и бизнес 2 мая, 17:28
Встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. ДосьеБиографии и справки 2 мая, 17:22
Бурдасов и Голышев не войдут в состав сборной России на ЧМ по хоккеюСпорт 2 мая, 17:19
Сенаторы предложили закрепить в законе психологический отбор при призыве в армиюАрмия и ОПК 2 мая, 17:12
Мутко: более 300 тыс. билетов продано на игры Кубка конфедерацийСпорт 2 мая, 17:08
Более 40% французов считают, что Макрон лучше Ле Пен отстоит интересы страны за рубежомМеждународная панорама 2 мая, 17:04
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017Общество 2 мая, 17:00
Рекордные для выездной игры 7 тыс. болельщиков поддержат "Локомотив" в финале Кубка РоссииСпорт 2 мая, 16:55
Моуринью ужесточит правила пользования соцсетями для футболистов "Манчестер Юнайтед"Спорт 2 мая, 16:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИШИНЕВ, 2 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Выставка плакатов времен Великой Отечественной войны открылась в Белорусском культурном центре в Кишиневе. Как отметили организаторы, на экспозиции представлены 35 подлинных образцов из фондов Национального музея Белоруссии. Среди них хорошо известные "Родина - мать зовет!", "Все для фронта! Все для победы!" и "Завоеваний октября не отдадим!".
"Через антифашистские плакаты мы, потомки, можем лучше осознать происходившее. Ощущается не только сила слога, но и художественная составляющая. Это мы можем почувствовать и сегодня", - отметил на открытии белорусский посол в Кишиневе Сергей Чичук.
Он обратил внимание на высокую роль агитационного плаката в период, когда не было ни телевидения, ни интернета, а электричество было не везде проведено. "Тем не менее у советских людей была невероятная преданность, сплоченность и высокий боевой дух", - сказал Чичук. Дипломат напомнил, что Белоруссия первой встретила врага на своих границах, была полностью разрушена и потеряла в борьбе с фашизмом каждого третьего жителя.
В торжественной церемонии принял участие президент Молдавии Игорь Додон, который рассказал о большом количестве мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в этом году. По его словам, впервые к празднику 10-15 ветеранов будут удостоены высшей государственной награды - Ордена Республики. "Это священный праздник для всех нас", - сказал Додон.
Он заверил присутствовавших на мероприятии ветеранов Великой Отечественной войны, что не даст парламенту страны утвердить 9 мая День Европы и умалить значение праздника Победы. Этот день в Молдавии традиционно отмечается на территории всей страны - в Кишиневе и других населенных пунктах сотни тысяч людей приходят к памятникам, чтобы почтить память погибших солдат. Ведь война здесь также затронула практически каждую семью. В рядах Красной Армии воевали около 400 тыс. молдаван, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Добрости — совместная рубрика с "Жить", общероссийским социальным проектом, призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.