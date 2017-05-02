В Кишиневе открылась выставка плакатов времен Великой Отечественной войны

КИШИНЕВ, 2 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Выставка плакатов времен Великой Отечественной войны открылась в Белорусском культурном центре в Кишиневе. Как отметили организаторы, на экспозиции представлены 35 подлинных образцов из фондов Национального музея Белоруссии. Среди них хорошо известные "Родина - мать зовет!", "Все для фронта! Все для победы!" и "Завоеваний октября не отдадим!".

"Через антифашистские плакаты мы, потомки, можем лучше осознать происходившее. Ощущается не только сила слога, но и художественная составляющая. Это мы можем почувствовать и сегодня", - отметил на открытии белорусский посол в Кишиневе Сергей Чичук.

Он обратил внимание на высокую роль агитационного плаката в период, когда не было ни телевидения, ни интернета, а электричество было не везде проведено. "Тем не менее у советских людей была невероятная преданность, сплоченность и высокий боевой дух", - сказал Чичук. Дипломат напомнил, что Белоруссия первой встретила врага на своих границах, была полностью разрушена и потеряла в борьбе с фашизмом каждого третьего жителя.

В торжественной церемонии принял участие президент Молдавии Игорь Додон, который рассказал о большом количестве мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в этом году. По его словам, впервые к празднику 10-15 ветеранов будут удостоены высшей государственной награды - Ордена Республики. "Это священный праздник для всех нас", - сказал Додон.

Он заверил присутствовавших на мероприятии ветеранов Великой Отечественной войны, что не даст парламенту страны утвердить 9 мая День Европы и умалить значение праздника Победы. Этот день в Молдавии традиционно отмечается на территории всей страны - в Кишиневе и других населенных пунктах сотни тысяч людей приходят к памятникам, чтобы почтить память погибших солдат. Ведь война здесь также затронула практически каждую семью. В рядах Красной Армии воевали около 400 тыс. молдаван, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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